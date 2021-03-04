Джиган пожаловался на "тысячи голосов в голове" из-за Clubhouse

Далеко не все пользователи довольны новой соцсетью Clubhouse. Вот, например, рэпер Джиган с радостью удалил это приложение со своего смартфона. Как признался исполнитель, из-за дискуссии в Clubhouse у него появились в голове тысячи голосов, которые стали его преследовать.

Джиган — один из самых ярких представителей российской хип-хоп-культуры. Он родился в 1985 году в Одессе. С ранних лет исполнитель увлекался спортом, но высоких результатов достиг именно в кикбоксинге. В 2005 году группа "Крёстная семья" презентовала свой альбом, в котором рэпер исполнил одну из песен. С этого момента фактически начинается его карьера. Подробнее о биографии Джигана читайте на сайте uznayvse.ru.