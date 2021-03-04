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Регион
Опубликовано 4 марта 2021, 19:14

Джиган пожаловался на "тысячи голосов в голове" из-за Clubhouse

Новый формат общения категорически не понравился рэперу, и он удалил приложение.

Джиган объяснил, почему ушёл из Clubhouse. Видео © Соцсети

Далеко не все пользователи довольны новой соцсетью Clubhouse. Вот, например, рэпер Джиган с радостью удалил это приложение со своего смартфона. Как признался исполнитель, из-за дискуссии в Clubhouse у него появились в голове тысячи голосов, которые стали его преследовать.

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"Как я устал слышать ваши голоса. В этом Clubhouse тысячи голосов, каждый тебя перебивает. Как хорошо в своём эфире, тебя никто не перебивает, кайф",поделился с подписчиками рэпер в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Ранее Лайф писал, что Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьёва. Восстановить учётную запись журналиста требовал Роскомнадзор. Бан аккаунта Соловьёв ранее называл смешным и шутил, что Clubhouse испугался даже его появления в этой соцсети.

Джиган — один из самых ярких представителей российской хип-хоп-культуры. Он родился в 1985 году в Одессе. С ранних лет исполнитель увлекался спортом, но высоких результатов достиг именно в кикбоксинге. В 2005 году группа "Крёстная семья" презентовала свой альбом, в котором рэпер исполнил одну из песен. С этого момента фактически начинается его карьера. Подробнее о биографии Джигана читайте на сайте uznayvse.ru.

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Наталья Демьянова
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