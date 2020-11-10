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Регион
Опубликовано 10 ноября 2020, 19:32
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Поклонники Джигана восхитились внешностью его почти 50-летней тёщи

Супруга рэпера попросила подписчиков помочь ей с выбором подарка маме на день рождения.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с семьёй проводит отпуск на Мальдивах. Звёздную чету сопровождает тёща рэпера — Евгения Самойлова, которой вскоре исполнится 50 лет. Оксана в честь этого опубликовала селфи с мамой и попросила помощи у подписчиков.

Мы тут всей большой семьёй: с бабушкой, дедушкой, братом. В последнее время это наша постоянная компания во все отпуска. Вместе всегда веселее. На фото моя мама, ей через месяц будет 50. Надо придумать что-то очень-очень классное на день рождения, помогите с идеями, — написала под снимком Самойлова.

Всего за пару часов запись набрала более двух тысяч комментариев, однако многие пользователи поспешили не посоветовать подарок, а сделать комплимент тёще рэпера.

"Какие вы с мамой красивые", "Мамуля — огонь", "Красивая у вас мама", "Очень красивая ваша мама и вы", "Мама, мама такая красотка, прям нет слов", "Какая у вас молодая и красивая мама", — отреагировали подписчики.

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Напомним, что весной Оксана решила подать на развод с Джиганом после того, как тот угодил в реабилитационную клинику для наркозависимых и смущал подписчиков неадекватным поведением. Однако потом блогерша всё же передумала и сохранила брак ради детей.

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Михаил Аксёнов
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