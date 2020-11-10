Поклонники Джигана восхитились внешностью его почти 50-летней тёщи
Супруга рэпера попросила подписчиков помочь ей с выбором подарка маме на день рождения.
Фото © Instagram / samoylovaoxana
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с семьёй проводит отпуск на Мальдивах. Звёздную чету сопровождает тёща рэпера — Евгения Самойлова, которой вскоре исполнится 50 лет. Оксана в честь этого опубликовала селфи с мамой и попросила помощи у подписчиков.
— Мы тут всей большой семьёй: с бабушкой, дедушкой, братом. В последнее время это наша постоянная компания во все отпуска. Вместе всегда веселее. На фото моя мама, ей через месяц будет 50. Надо придумать что-то очень-очень классное на день рождения, помогите с идеями, — написала под снимком Самойлова.
Всего за пару часов запись набрала более двух тысяч комментариев, однако многие пользователи поспешили не посоветовать подарок, а сделать комплимент тёще рэпера.
— "Какие вы с мамой красивые", "Мамуля — огонь", "Красивая у вас мама", "Очень красивая ваша мама и вы", "Мама, мама такая красотка, прям нет слов", "Какая у вас молодая и красивая мама", — отреагировали подписчики.
Напомним, что весной Оксана решила подать на развод с Джиганом после того, как тот угодил в реабилитационную клинику для наркозависимых и смущал подписчиков неадекватным поведением. Однако потом блогерша всё же передумала и сохранила брак ради детей.