Поклонники Джигана восхитились внешностью его почти 50-летней тёщи

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с семьёй проводит отпуск на Мальдивах. Звёздную чету сопровождает тёща рэпера — Евгения Самойлова, которой вскоре исполнится 50 лет. Оксана в честь этого опубликовала селфи с мамой и попросила помощи у подписчиков.

— Мы тут всей большой семьёй: с бабушкой, дедушкой, братом. В последнее время это наша постоянная компания во все отпуска. Вместе всегда веселее. На фото моя мама, ей через месяц будет 50. Надо придумать что-то очень-очень классное на день рождения, помогите с идеями, — написала под снимком Самойлова.

Всего за пару часов запись набрала более двух тысяч комментариев, однако многие пользователи поспешили не посоветовать подарок, а сделать комплимент тёще рэпера.

— "Какие вы с мамой красивые", "Мамуля — огонь", "Красивая у вас мама", "Очень красивая ваша мама и вы", "Мама, мама такая красотка, прям нет слов", "Какая у вас молодая и красивая мама", — отреагировали подписчики.