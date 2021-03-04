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Запрос на "людей дела": политолог оценил перспективы активного участия волонтёров в политике

Собеседник Лайфа предсказывает участникам добровольческих движений успех на праймериз, поскольку они, как никто, осведомлены о реальных проблемах российских граждан.

4 марта 2021, 16:29
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Пётр Кирьян рассказал, какие сигналы были поданы обществу на встрече президента Владимира Путина с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Собеседник Лайфа обратил внимание, что волонтёрской теме глава государства уделяет внимание уже не первый год, изначально усматривая в нём созидательное общественное движение, причём гражданское, а не партийное. Однако инициатива подключения участников волонтёрского движения к праймериз может говорить о его растущей роли и формальной политике.

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"Понятно, что выдвигаться будет тот, кто желает, понятно, что не каждый праймериз можно выиграть, но это такой хороший резерв для обновления, в том числе и Думы, если мы говорим, что есть запрос на "людей дела", — рассуждает в беседе с Лайфом Пётр Кирьян.

Эксперт отметил, что волонтёры, как люди, грубо говоря, "работающие на земле", лучше других знают проблемы российских граждан, оказавшихся в самых разных жизненных ситуациях.

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"Соответственно, с таким багажом есть что и на праймериз сказать, и что потом внести в качестве предложения, если мы говорим о каких-то политических процессах", — считает он.

Вместе с тем Кирьян считает логичным, что волонтёрам предложили участвовать в праймериз по линии "Единой России", потому что это "единственная партия, которая и формально, и неформально поддержала волонтёрские проекты в прошлом году".

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Напомним, на сегодняшней встрече Владимир Путин поздравил волонтёров и участников акции #МыВместе с годом работы на столь востребованном и благородном поприще и отметил, что за их работой "невозможно было наблюдать без сильных эмоций".

Речь на встрече также зашла о борьбе с коронавирусом. Путин назвал российские вакцины самыми эффективными в мире, однако добавил, что в девяти регионах вакцинация ещё не началась.

Авторы
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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