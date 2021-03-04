В Минюсте опровергли исключение из списка иноагентов фонда "В защиту прав заключённых"
Ошибочная запись на сайте была вызвана техническими неполадками.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В Министерстве юстиции РФ заявили, что не исключали из списка НКО-иноагентов фонд "В защиту прав заключённых"*, основанный правозащитником Львом Пономарёвым*.
Ранее на сайте ведомства появилась запись, что фонд исключён из реестра по решению суда на основании федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц". В министерстве отметили, что публикация данной информации была вызвана технической ошибкой.
Ранее Лайф рассказывал, что самопровозглашённый профсоюз личного окулиста Навального признали иноагентом. Несмотря на "медицинское" название, организация на самом деле не имеет ничего общего с улучшением жизни и труда медработников в России.
* Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.
** Физическое лицо, включённое в список иноагентов.
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