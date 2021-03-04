В Минюсте опровергли исключение из списка иноагентов фонда "В защиту прав заключённых"

В Министерстве юстиции РФ заявили, что не исключали из списка НКО-иноагентов фонд "В защиту прав заключённых"*, основанный правозащитником Львом Пономарёвым*.

Ранее на сайте ведомства появилась запись, что фонд исключён из реестра по решению суда на основании федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц". В министерстве отметили, что публикация данной информации была вызвана технической ошибкой.