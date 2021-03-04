Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Минюсте опровергли исключение из списка иноагентов фонда "В защиту прав заключённых"

Ошибочная запись на сайте была вызвана техническими неполадками.

4 марта 2021, 16:42

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В Министерстве юстиции РФ заявили, что не исключали из списка НКО-иноагентов фонд "В защиту прав заключённых"*, основанный правозащитником Львом Пономарёвым*.

Ранее на сайте ведомства появилась запись, что фонд исключён из реестра по решению суда на основании федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц". В министерстве отметили, что публикация данной информации была вызвана технической ошибкой.

В России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций

В России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций

Ранее Лайф рассказывал, что самопровозглашённый профсоюз личного окулиста Навального признали иноагентом. Несмотря на "медицинское" название, организация на самом деле не имеет ничего общего с улучшением жизни и труда медработников в России.

* Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.

** Физическое лицо, включённое в список иноагентов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Самопровозглашённый профсоюз личного окулиста Навального признали иноагентом

вчера в 11:30

В Кремле прокомментировали включение первых физлиц в список СМИ-иноагентов

29 декабря, 09:42

"Недосмотрели": Продавец рассказала о падении малыша с эскалатора московского ТЦ — видео

сегодня в 17:32

"Апокалипсис! Просто какой-то кошмар!" В Анапе из-за нашествия пауков дома и деревья покрылись белой пеленой — видео

сегодня в 17:51

Сибирячка не захотела стоять в длинной очереди и "заминировала" МФЦ

сегодня в 17:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1