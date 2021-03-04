"Выгодный для всех сторон проект": В Госдуме уверены, что "Северный поток — 2" будет завершён
Через пару месяцев уже должны начаться технические прокачки, отметили там.
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских заявил, что нет никаких сомнений, что проект "Северный поток — 2" будет завершён. Таким мнением он поделился в беседе с RT.
"Это будет окончание совместного хорошего проекта, который выгоден всем сторонам: и российской — в лице "Газпрома", и европейским партнёрам, которые получат дешёвый газ, и консорциуму компаний, которые будут получать прибыль... Это выгодный для всех сторон проект, и нет никаких сомнений, что он будет завершён", — отметил депутат.
Ананских добавил, что сейчас идёт плановое достраивание подводной части газопровода, которое должно закончиться в ближайшие пару месяцев. А после начнутся технические прокачки.
Ранее Лайф рассказывал, что германский концерн Uniper оценил готовность газопровода в 98%. При этом компания решила выйти из финансирования проекта.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
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