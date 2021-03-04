"Выгодный для всех сторон проект": В Госдуме уверены, что "Северный поток — 2" будет завершён

Через пару месяцев уже должны начаться технические прокачки, отметили там.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских заявил, что нет никаких сомнений, что проект "Северный поток — 2" будет завершён. Таким мнением он поделился в беседе с RT.

"Это будет окончание совместного хорошего проекта, который выгоден всем сторонам: и российской — в лице "Газпрома", и европейским партнёрам, которые получат дешёвый газ, и консорциуму компаний, которые будут получать прибыль... Это выгодный для всех сторон проект, и нет никаких сомнений, что он будет завершён", — отметил депутат.

Ананских добавил, что сейчас идёт плановое достраивание подводной части газопровода, которое должно закончиться в ближайшие пару месяцев. А после начнутся технические прокачки.

Ранее Лайф рассказывал, что германский концерн Uniper оценил готовность газопровода в 98%. При этом компания решила выйти из финансирования проекта.