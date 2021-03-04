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"Апокалипсис! Просто какой-то кошмар!" В Анапе из-за нашествия пауков дома и деревья покрылись белой пеленой — видео

Неординарное природное явление связано с ранним потеплением и влажностью.

4 марта 2021, 17:51

Дома и деревья в Анапе — в белой пелене из-за нашествия пауков. Видео © VK / typical_krd

Жители Анапы пожаловались на нашествие пауков, после которого некоторые районы города накрыла "белая сетка" из паутины. Об этом сообщает паблик "Типичный Краснодар". В группе в соцсети "ВКонтакте" появилась запись, сделанная одной из местных жительниц. Она называет происходящее "кошмаром и апокалипсисом".

Как пояснил представитель Россельхознадзора Геннадий Бабенко, необычное природное явление связано с ранним потеплением и влажностью. При этом в ведомстве уточнили, что пауки неядовиты и не представляют угрозы для людей.

  • Фото © "Анапское Черноморье"
    Фото © "Анапское Черноморье"
  • Фото © "Анапское Черноморье"
    Фото © "Анапское Черноморье"

Фото © "Анапское Черноморье"

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"Имеются виды пауков, которые рано весной возобновляют свою жизнедеятельность. И вот это повышение температуры могло повлиять на их активизацию", — сказал Бабенко в эфире телеканала "Россия 24".

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Отметим, что сейчас активность членистоногих уже снизилась. А в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю в беседе с РИА "Новости" подтвердили, что "нашествие" пауков не представляло никакой опасности для горожан.

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"Наши инспекторы выехали на место. Большого распространения они не увидели, а пауков даже не смогли найти. По всем признакам было установлено, что это были обычные пауки, которые не имеют карантинного статуса, никакого вреда и ущерба они не нанесли", — сообщили в управлении, уточнив, что пауки действительно активизировались из-за резкого потепления, и сейчас они уже исчезли.

А ранее жители подмосковной Балашихи сильно удивились, обнаружив червей в водопроводной воде. Эколог объяснил, откуда они могли взяться: всё дело в фильтрах. Местные активисты намерены подать жалобу в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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