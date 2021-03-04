Поймали в аэропорту: российской модели запретили въезд на Украину на три года

Российскую модель и звёздного фотографа в одном лице Елену Галицыну пограничники не пропустили на Украину и запретили ей въезд в страну. В качестве причины указывается посещение ею Крыма. Об этом сообщается на странице Госпогранслужбы Незалежной в Facebook.

Так, 3 марта пограничники остановили Галицыну в киевском аэропорту Борисполь, куда она прилетела из Минска. После допроса было принято решение запретить ей на три года въезд на Украину. Отмечается, что в тот же день россиянку отправили обратным рейсом в Белоруссию.

Фото © Instagram / elena_galitsyna_

"Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров, где находилась с целью отдыха", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Видео © Instagram / volochkova_art

Елена Галицына не только фотомодель, но и ведущая мероприятий и известный фотограф. В частности, она часто сотрудничает с Анастасией Волочковой, Сергеем Зверевым, Никитой Джигурдой и другими звёздами отечественного шоубиза. Кроме того, снимки Галицыной украшают собой обложки и страницы популярных глянцевых журналов.

А ранее Лайф писал, что Алёну Апину признали угрозой безопасности Украины и запретили туда ездить. В свою очередь певица заявила, что и не собиралась выступать и давать концерты в Незалежной, а мнение Киева о её персоне беспокоит Апину меньше всего. Кстати, в числе угроз безопасности Украины уже давно значатся такие артисты, как Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. Список регулярно расширяется.

Авторы