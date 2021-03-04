Мэр аргентинского города привился от ковида с портретом Путина в руках
За получение вакцины градоначальник поблагодарил президента страны Альберто Фернандеса.
Хуан Карлос Гаспарини. Фото © Facebook / Municipio de Roque Pérez
Мэр аргентинского города Роке-Перес, провинция Буэнос-Айрес, Хуан Карлос Гаспарини сделал прививку от коронавируса и опубликовал в "Твиттере" фото с портретом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба городского муниципалитета.
"Я получил вакцину, спасибо Альберто Фернандесу (президент Аргентины. — Прим. Лайфа). Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь", — пояснил Гаспарини, который прошёл вакцинацию, держа в руках портрет российского лидера.
Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от CoViD-19 "Спутник V" в латиноамериканской стране, где препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация в Аргентине уже идёт.
Напомним, Аргентина первой в Латинской Америке одобрила применение вакцины "Спутник V". Первую партию препарата туда доставили 24 декабря прошлого года, а вторая поступила в оборот 16 января 2021-го.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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