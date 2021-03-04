Мэр аргентинского города привился от ковида с портретом Путина в руках

Мэр аргентинского города Роке-Перес, провинция Буэнос-Айрес, Хуан Карлос Гаспарини сделал прививку от коронавируса и опубликовал в "Твиттере" фото с портретом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба городского муниципалитета.

"Я получил вакцину, спасибо Альберто Фернандесу (президент Аргентины. — Прим. Лайфа). Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь", — пояснил Гаспарини, который прошёл вакцинацию, держа в руках портрет российского лидера.

Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от CoViD-19 "Спутник V" в латиноамериканской стране, где препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация в Аргентине уже идёт.

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