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В сенате призвали Байдена ввести новые санкции против "Северного потока – 2"

Там считают, что нужно наказать компании, принимающие участие в строительстве газопровода.

4 марта 2021, 19:22
<p>Фото © Getty Images / Sean Gallup</p>

Фото © Getty Images / Sean Gallup

Американские сенаторы направили президенту США Джо Байдену письмо с просьбой ввести санкции в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток – 2". Послание опубликовано на сайте конгрессмена Джона Баррассо.

"Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность отказом администрации ввести санкции в отношении компаний, участвующих в газопроводе "Северный поток – 2". Поскольку в настоящее время ведутся строительные работы по проекту, в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в деятельности, подпадающей под санкции", — говорится в тексте обращения.

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"Выгодный для всех сторон проект": В Госдуме уверены, что "Северный поток — 2" будет завершён

Сенаторы также подчеркнули, что власти Америки в течение многих лет противодействуют работам по строительству газопровода. Обращение подписали в общей сложности 40 американских парламентариев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат наблюдать за деятельностью по завершению строительства и сертификации газопровода "Северный поток – 2" и изучат возможности введения новых санкций.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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