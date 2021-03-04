Ирак стал 45-й страной, где зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 45 государствах. К их списку присоединился теперь и Ирак. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)", — сообщили в РФПИ.

Там добавили, что препарат "Спутник V" вошёл в первую тройку вакцин от ковида по количеству полученных одобрений от государства. Численность населения стран, где его одобрили, превышает 1,2 миллиарда человек.

"Спутник V" уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом", — подчеркнул глава фонда Кирилл Дмитриев.

Что касается Ирака, там на этой неделе была начата вакцинация от коронавируса китайской вакциной Sinopharm. В первую очередь её получают медики, военные, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями.

Авторы