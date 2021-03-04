Ирак стал 45-й страной, где зарегистрировали вакцину "Спутник V"
Препарат одобрили государства, совокупное население которых превышает 1,2 миллиарда человек.
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Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 45 государствах. К их списку присоединился теперь и Ирак. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)", — сообщили в РФПИ.
Там добавили, что препарат "Спутник V" вошёл в первую тройку вакцин от ковида по количеству полученных одобрений от государства. Численность населения стран, где его одобрили, превышает 1,2 миллиарда человек.
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"Спутник V" уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом", — подчеркнул глава фонда Кирилл Дмитриев.
Что касается Ирака, там на этой неделе была начата вакцинация от коронавируса китайской вакциной Sinopharm. В первую очередь её получают медики, военные, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями.
Напомним, регулятор ЕС начал экспертизу регистрационного досье "Спутника V". Решение комитета было принято с учётом результатов лабораторных и клинических исследований препарата на взрослых людях. А ранее Словакия уже получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь его регистрации в ЕМА. Она стала второй после Венгрии страной в ЕС, которая разрешила применение российской вакцины. Там считают полностью обоснованным использование в стране российского препарата.
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