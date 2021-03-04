У Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,0

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Prelim M7.8 Earthquake Kermadec Islands, New Zealand Mar-04 19:28 UTC, updates https://t.co/Kg9RcWjJSh — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) March 4, 2021

Очаг залегал на глубине десяти километров в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Выпущено предупреждение о возможности цунами.

А в Японии ранее более ста человек пострадали в результате мощного землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на северо-востоке страны.

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