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У Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,0

Выпущено предупреждение о возможности цунами.

4 марта 2021, 19:52
<p>Фото © ГУ МЧС России по Республике Тыва</p>

Фото © ГУ МЧС России по Республике Тыва

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Очаг залегал на глубине десяти километров в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Выпущено предупреждение о возможности цунами.

В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами — видео

В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами — видео

А в Японии ранее более ста человек пострадали в результате мощного землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на северо-востоке страны.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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