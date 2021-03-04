Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

YouTube назвал условия разблокировки канала Трампа

На то время ещё президента лишили возможности делиться видео на фоне выборных неурядиц в Штатах.

4 марта 2021, 20:03
<p>Фото © АР / ТАСС</p>

Фото © АР / ТАСС

YouTube-канал бывшего американского президента Дональда Трампа остаётся закрытым из-за рисков подстрекательства к насилию. Об этом заявила генеральный директор видеосервиса Сьюзан Войчицки.

"Мы снимем ограничения с канала, когда определим, что риск насилия снизился", — уточнила Войчицки.

Сын Трампа завёл официальный канал в Telegram

Сын Трампа завёл официальный канал в Telegram

Она пояснила, что усиление охраны Капитолия и ограничение работы конгресса демонстрируют, что риски подстрекательства к насилию ещё высоки.

Ранее Конгресс США отменил запланированное на 4 марта заседание из-за угрозы штурма Капитолия. В этот же день стало известно о намерениях Трампа участвовать в президентской гонке в 2024 году.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1