YouTube назвал условия разблокировки канала Трампа
На то время ещё президента лишили возможности делиться видео на фоне выборных неурядиц в Штатах.
Фото © АР / ТАСС
YouTube-канал бывшего американского президента Дональда Трампа остаётся закрытым из-за рисков подстрекательства к насилию. Об этом заявила генеральный директор видеосервиса Сьюзан Войчицки.
"Мы снимем ограничения с канала, когда определим, что риск насилия снизился", — уточнила Войчицки.
Она пояснила, что усиление охраны Капитолия и ограничение работы конгресса демонстрируют, что риски подстрекательства к насилию ещё высоки.
Ранее Конгресс США отменил запланированное на 4 марта заседание из-за угрозы штурма Капитолия. В этот же день стало известно о намерениях Трампа участвовать в президентской гонке в 2024 году.
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