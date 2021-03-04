YouTube назвал условия разблокировки канала Трампа

YouTube-канал бывшего американского президента Дональда Трампа остаётся закрытым из-за рисков подстрекательства к насилию. Об этом заявила генеральный директор видеосервиса Сьюзан Войчицки.

"Мы снимем ограничения с канала, когда определим, что риск насилия снизился", — уточнила Войчицки.

Она пояснила, что усиление охраны Капитолия и ограничение работы конгресса демонстрируют, что риски подстрекательства к насилию ещё высоки.

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