Россиянам рассказали, когда могут снизиться цены на яйца и птицу

Стоимость яиц и мяса птицы должна снизиться уже в апреле-мае. Такого мнения придерживается генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, о чём он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Лахтюхова, в ближайшее время объём производства этих продуктов стабилизируется и даже перейдёт в стадию роста.

"Соответственно, рынок начнёт насыщаться, и опять же как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен", — считает Сергей Лахтюхов.

Ранее Минсельхоз России сообщило о заключении договорённости между ключевыми производителями мяса птицы и яиц о сдерживании роста цен на продукцию.

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