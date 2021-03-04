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Россиянам рассказали, когда могут снизиться цены на яйца и птицу

На ситуацию может повлиять стабилизация на рынке и рост объёма производства.

4 марта 2021, 20:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Стоимость яиц и мяса птицы должна снизиться уже в апреле-мае. Такого мнения придерживается генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, о чём он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Лахтюхова, в ближайшее время объём производства этих продуктов стабилизируется и даже перейдёт в стадию роста.

"Соответственно, рынок начнёт насыщаться, и опять же как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен", — считает Сергей Лахтюхов.

ФАС начала проверку из-за роста цен на курицу и яйца

ФАС начала проверку из-за роста цен на курицу и яйца

Ранее Минсельхоз России сообщило о заключении договорённости между ключевыми производителями мяса птицы и яиц о сдерживании роста цен на продукцию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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