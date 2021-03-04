Россиянам рассказали, когда могут снизиться цены на яйца и птицу
На ситуацию может повлиять стабилизация на рынке и рост объёма производства.
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Стоимость яиц и мяса птицы должна снизиться уже в апреле-мае. Такого мнения придерживается генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, о чём он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению Лахтюхова, в ближайшее время объём производства этих продуктов стабилизируется и даже перейдёт в стадию роста.
"Соответственно, рынок начнёт насыщаться, и опять же как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен", — считает Сергей Лахтюхов.
Ранее Минсельхоз России сообщило о заключении договорённости между ключевыми производителями мяса птицы и яиц о сдерживании роста цен на продукцию.
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