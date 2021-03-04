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Кадыров назвал ложью публикацию об обстоятельствах убийства Немцова

По его мнению, следы в этом деле постоянно ведут на Украину и к западным спецслужбам.

4 марта 2021, 20:38
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью публикацию СМИ о связи чеченских сенатора и депутата с убийством Бориса Немцова. Статью он прокомментировал в своём Telegram-канале.

"Ряд СМИ, ссылаясь на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства, вновь за уши привязали к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев. На этот раз бурные фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева. Пишут, что Сулейману и Адаму звонили соучастники преступления в день убийства", — отметил Кадыров.

Немцова, заметил он, "Запад держал, пока тот был нужен", а "убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою он отыграл".

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Основные же следы, уточнил он, ведут на Украину. Кадыров напомнил, что вместе с Немцовым в ночь убийства была спутница-украинка, пистолет, из которого стреляли, был завезён с Украины, а убийца прятался там и, по некоторым источникам, был завербован в этой стране.

"Вопросы у нас тоже есть. И их больше, чем ответов. Я уверен, что мерзавцы, продавшиеся Западу, не ответят на них", — добавил глава Чечни, заметив, что "Немцова использовали в своей грязной политической игре определённые западные службы", которые сегодня пытаются расшатать ситуацию в стране.

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Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы от пули, попавшей в сердце. Суд приговорил пятерых участников расправы к заключению на сроки от 11 до 20 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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