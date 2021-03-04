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Московских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за гололедицы

Слабый снег и лёгкий мороз будут наблюдаться до утра.

4 марта 2021, 22:01
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Соблюдение скоростного режима и дистанции позволит столичным автомобилистам снизить риск аварий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"В столице ожидается местами слабый снег, температура воздуха минус три — пять градусов, возможно образование гололедицы", — говорится в сообщении.

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Такая погода может продлиться до утра 5 марта. При этом дороги, тротуары и внутридомовые территории выборочно обработают реагентами.

Напомним, в феврале столица пережила мощный снегопад. Заторы на дорогах достигали максимальных десяти баллов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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