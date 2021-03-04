В Великобритании обнаружен новый коронавирус-мутант

Вирусологи из Великобритании обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 16 случаев заражения ею. Об этом сообщает Mirror .

Отмечается, что новый штамм имеет сходство с южноафриканской и бразильской мутациями. Официального названия он пока не получил, сейчас специалисты изучают его.