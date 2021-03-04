В Великобритании обнаружен новый коронавирус-мутант
Он пока не получил название. Учёные продолжают исследования.
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Вирусологи из Великобритании обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 16 случаев заражения ею. Об этом сообщает Mirror.
Отмечается, что новый штамм имеет сходство с южноафриканской и бразильской мутациями. Официального названия он пока не получил, сейчас специалисты изучают его.
Всего Министерством здравоохранения Англии зарегистрировано 16 случаев заболевания, все заразившиеся изолированы.
Ранее Лайф сообщал, что в Италии обнаружили мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам.
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