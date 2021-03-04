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В Великобритании обнаружен новый коронавирус-мутант

Он пока не получил название. Учёные продолжают исследования.

4 марта 2021, 21:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вирусологи из Великобритании обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 16 случаев заражения ею. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что новый штамм имеет сходство с южноафриканской и бразильской мутациями. Официального названия он пока не получил, сейчас специалисты изучают его.

Всего Министерством здравоохранения Англии зарегистрировано 16 случаев заболевания, все заразившиеся изолированы.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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