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В Германии продлили до лета режим эпидемии национального масштаба

Парламентское большинство проголосовало за продление ограничений, связанных с коронавирусом.

4 марта 2021, 21:34
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Действие режима эпидемии национального масштаба продлено немецким парламентом до 30 июня. Соответствующее сообщение размещено на сайте бундестага.

"За продление режима проголосовало 368 парламентариев, против — 293", — говорится в сообщении.

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Несмотря на это, ранее региональным властям Германии дали полномочия по смягчению действующих карантинных мер. Предполагается, что эта процедура начнётся с 8 марта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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