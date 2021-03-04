В Германии продлили до лета режим эпидемии национального масштаба
Парламентское большинство проголосовало за продление ограничений, связанных с коронавирусом.
Фото © ТАСС / AP
Действие режима эпидемии национального масштаба продлено немецким парламентом до 30 июня. Соответствующее сообщение размещено на сайте бундестага.
"За продление режима проголосовало 368 парламентариев, против — 293", — говорится в сообщении.
Несмотря на это, ранее региональным властям Германии дали полномочия по смягчению действующих карантинных мер. Предполагается, что эта процедура начнётся с 8 марта.
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