В Германии продлили до лета режим эпидемии национального масштаба

Действие режима эпидемии национального масштаба продлено немецким парламентом до 30 июня. Соответствующее сообщение размещено на сайте бундестага.

"За продление режима проголосовало 368 парламентариев, против — 293", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, ранее региональным властям Германии дали полномочия по смягчению действующих карантинных мер. Предполагается, что эта процедура начнётся с 8 марта.