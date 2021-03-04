Песков ответил на вопрос об иностранце, с которым Путин встретился в Кремле
Он отметил, что это была личная встреча.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог назвать иностранного знакомого Владимира Путина, с которым глава государства встречался в Москве 3 марта.
"Я не знаю, это была личная встреча", — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Напомним, на встрече с участниками общероссийской акции #МыВместе Владимир Путин рассказал о встрече в Кремле со своим знакомым — коллегой из-за рубежа. Иностранный гость был удивлён, когда увидел оживлённую Москву на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии коронавируса. Российский лидер заметил, что его знакомый приехал в нашу страну по делам.
Ранее Путина попросили провести традиционную прямую линию в 2021 году пораньше. Глава государства обещал над этим подумать.
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