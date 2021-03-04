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Песков ответил на вопрос об иностранце, с которым Путин встретился в Кремле

Он отметил, что это была личная встреча.

4 марта 2021, 21:15
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог назвать иностранного знакомого Владимира Путина, с которым глава государства встречался в Москве 3 марта.

"Я не знаю, это была личная встреча", — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Напомним, на встрече с участниками общероссийской акции #МыВместе Владимир Путин рассказал о встрече в Кремле со своим знакомым — коллегой из-за рубежа. Иностранный гость был удивлён, когда увидел оживлённую Москву на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии коронавируса. Российский лидер заметил, что его знакомый приехал в нашу страну по делам.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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