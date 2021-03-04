Песков ответил на вопрос об иностранце, с которым Путин встретился в Кремле

"Я не знаю, это была личная встреча", — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС .

Напомним, на встрече с участниками общероссийской акции #МыВместе Владимир Путин рассказал о встрече в Кремле со своим знакомым — коллегой из-за рубежа. Иностранный гость был удивлён, когда увидел оживлённую Москву на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии коронавируса. Российский лидер заметил, что его знакомый приехал в нашу страну по делам.