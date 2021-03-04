Арбитр во время матча Кубка Гагарина потерял сознание и рухнул на лёд — видео
Сейчас он проходит медицинское обследование.
Фото © Скриншот КХЛ
В подмосковной Балашихе омский "Авангард" во втором матче 1/8 Кубка Гагарина обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (4:3) и повёл в серии со счётом 2-0.
Победу "ястребам" принёс нападающий Илья Ковальчук, мощно выстреливший на 46-й минуте встречи и установивший окончательный счёт в игре.
А в самом начале заключительного периода неприятность случилась с линейным арбитром Юрием Ивановым. Подъехав к скамейке запасных "Авангарда", он неожиданно для всех потерял сознание и рухнул на лёд. На видео можно увидеть, что перед падением Иванов что-то съел и понюхал нашатырь. Позже на носилках он был эвакуирован с площадки.
КХЛ прокомментировала состояние арбитра.
"Состояние арбитра Юрия Иванова стабильное, экстренного медицинского вмешательства не требуется. Обследование, проведённое на арене, исключило ряд острых заболеваний. Сейчас он по настоянию медицинского управления КХЛ направлен в больницу для прохождения дополнительного обследования в условиях стационара", — говорится в заявлении.
КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд
"Авангард" – "Автомобилист" — 4:3 (2:1; 0:2; 2:0)
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