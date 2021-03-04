Арбитр во время матча Кубка Гагарина потерял сознание и рухнул на лёд — видео

А в самом начале заключительного периода неприятность случилась с линейным арбитром Юрием Ивановым. Подъехав к скамейке запасных "Авангарда", он неожиданно для всех потерял сознание и рухнул на лёд. На видео можно увидеть, что перед падением Иванов что-то съел и понюхал нашатырь. Позже на носилках он был эвакуирован с площадки.