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Овечкин получил штраф за удар назойливого соперника клюшкой в пах

На протяжении поединка оппонент не раз провоцировал россиянина.

4 марта 2021, 21:00

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ударил соперника клюшкой в пах и получил денежный штраф. Об этом сообщили на сайте лиги.

Инцидент произошёл в поединке с "Бостон Брюинз". Оппонент российского хоккеиста Трент Фредерик не раз по ходу матча провоцировал Овечкина на драку, однако тот не поддавался на уловки игрока противоположной команды. Но после очередной стычки в третьем периоде россиянин не выдержал и ударил соперника клюшкой в пах. После этого оба игрока получили двухминутное удаление.

Овечкин поднялся на седьмое место в списке величайших снайперов НХЛ

Овечкин поднялся на седьмое место в списке величайших снайперов НХЛ

В результате Овечкин избежал дисквалификации и отделался лишь штрафом в размере пяти тысяч долларов.

"Овечкин получил штраф в размере пяти тысяч долларов, максимально допустимый согласно коллективному соглашению, за то, что ударил нападающего "Бостона" Трента Фредерика. Деньги поступят в фонд экстренной помощи игрокам", — говорится в заявлении НХЛ.

Овечкин снова в игре! Россиянин отбыл наказание, отметив это событие победным голом в ворота "Бостона"

Овечкин снова в игре! Россиянин отбыл наказание, отметив это событие победным голом в ворота "Бостона"

Добавим, что в итоге "Вашингтон" обыграл "Бостон" в серии буллитов со счётом 2:1.

Как сообщалось ранее, Александр Овечкин вошёл в топ-100 ассистентов в истории НХЛ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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