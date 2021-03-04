Овечкин получил штраф за удар назойливого соперника клюшкой в пах
На протяжении поединка оппонент не раз провоцировал россиянина.
Trent Frederic vs. Alex Ovechkin this evening: a story told in three parts pic.twitter.com/L8jK4BFVwi— Snipe N’ Celly (@SnipeNCellyPod) March 4, 2021
Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ударил соперника клюшкой в пах и получил денежный штраф. Об этом сообщили на сайте лиги.
Инцидент произошёл в поединке с "Бостон Брюинз". Оппонент российского хоккеиста Трент Фредерик не раз по ходу матча провоцировал Овечкина на драку, однако тот не поддавался на уловки игрока противоположной команды. Но после очередной стычки в третьем периоде россиянин не выдержал и ударил соперника клюшкой в пах. После этого оба игрока получили двухминутное удаление.
В результате Овечкин избежал дисквалификации и отделался лишь штрафом в размере пяти тысяч долларов.
"Овечкин получил штраф в размере пяти тысяч долларов, максимально допустимый согласно коллективному соглашению, за то, что ударил нападающего "Бостона" Трента Фредерика. Деньги поступят в фонд экстренной помощи игрокам", — говорится в заявлении НХЛ.
Овечкин снова в игре! Россиянин отбыл наказание, отметив это событие победным голом в ворота "Бостона"
Добавим, что в итоге "Вашингтон" обыграл "Бостон" в серии буллитов со счётом 2:1.
Как сообщалось ранее, Александр Овечкин вошёл в топ-100 ассистентов в истории НХЛ.
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