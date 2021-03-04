Юристы объяснили россиянам, как не остаться без квартиры при сдаче её в аренду

Юристы рассказали россиянам, как не остаться без квартиры, сдав её перед этим в аренду. Подобный случай произошёл в прошлом году в Челябинске. Владелец квартиры сдал недвижимость в аренду, поскольку больше там не живёт. Наниматель заплатил за два месяца, после чего перестал выходить на связь. Выяснилось, что арендатор сумел продать квартиру по поддельному паспорту хозяина недвижимости, вклеив туда свою фотографию. Стоимость сделки составила 2,4 миллиона рублей. Риелтор и покупательница ничего не заподозрили. В итоге было возбуждено уголовное дело, а на квартиру наложен арест. Теперь разбираться в этом вопросе будет суд.