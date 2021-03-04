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Юристы объяснили россиянам, как не остаться без квартиры при сдаче её в аренду

Подобный случай произошёл с владельцем недвижимости в Челябинске.

4 марта 2021, 20:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Юристы рассказали россиянам, как не остаться без квартиры, сдав её перед этим в аренду. Подобный случай произошёл в прошлом году в Челябинске. Владелец квартиры сдал недвижимость в аренду, поскольку больше там не живёт. Наниматель заплатил за два месяца, после чего перестал выходить на связь. Выяснилось, что арендатор сумел продать квартиру по поддельному паспорту хозяина недвижимости, вклеив туда свою фотографию. Стоимость сделки составила 2,4 миллиона рублей. Риелтор и покупательница ничего не заподозрили. В итоге было возбуждено уголовное дело, а на квартиру наложен арест. Теперь разбираться в этом вопросе будет суд.

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Как отметил юрист, доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России Андрей Некрасов в беседе с "Москвой 24", такой вид мошенничества сейчас практикуется редко. Мошенникам сложно совершить сделку в Росреестре, поскольку специальный аппарат проверяет подлинность паспорта.

Чтобы избежать подобного, юрист Тимур Маршани советует оформить запрет на регистрационные действия в Росреестре. Это может сделать собственник через МФЦ. В этом случае совершить какие-либо действия с недвижимостью можно будет только после снятия ограничений и по письменному заявлению владельца.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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