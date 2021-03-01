Квартиры снова дорожают: почему растут цены и как сэкономить на покупке

Лайф выяснял, почему квартиры продолжают расти в цене, сколько будет стоить жильё в этом году и на чём могут сэкономить покупатели.

Почему квартиры дорожают

За прошлый год квартиры подорожали примерно на 20%. Покупатели надеялись, что вскоре цены перестанут расти. В январе стали звучать осторожные прогнозы о том, что ситуация вскоре стабилизируется — и жильё будет доступнее. Тогда казалось, что цены выросли до предела. Впрочем, прогнозы оптимистов не оправдались. Как показала свежая статистика ЦИАН, с января по февраль этого года недвижимость подорожала в большинстве крупных городов. Например, квадратный метр в Москве прибавил в цене 0,3%. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Омске квартиры подорожали более чем на 2%. В Казани и Воронеже повышение цен превысило 3%. Покупатели стали опасаться, что такими темпами в 2021 году на рынке недвижимости стоит ждать нового рекорда.

— Есть три причины, по которым растут цены на жильё. Первая — это снижение ставок в банках. Хранить деньги там сейчас стало совершенно бессмысленно, что в рублях, что в долларах. Вторая — снижение ставок по ипотеке. Третья — жилья в продаже стало меньше, вводятся ограничения на новое строительство. В ближайшее время ситуация не изменится. Конечно, такого роста, как в прошлом году, не будет, но и ждать снижения цен не стоит. Причём как на вторичном, так и на первичном рынке. По моим оценкам, квартиры подорожают за год примерно на 5–10%. Это касается практически всех сегментов жилья. Не вырастут цены только на дешёвую недвижимость с плохим расположением и в плохом состоянии, — считает управляющий партнёр УК "Теорема" Игорь Водопьянов.

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По данным аналитического центра "ИНКОМ-недвижимость", на вторичном рынке жилья старой Москвы по итогам февраля средняя цена одного квадратного метра выросла на 1,7%. В сравнении с февралём 2020-го средняя цена квадрата поднялась на 18,6%. Заметнее всего выросла стоимость однокомнатных квартир. Квадратный метр там подорожал на 21,3%. Если же рассматривать разные классы жилья на вторичном рынке, то здесь первенство за экономсегментом. Жильё в нём прибавило 20,2% за квадратный метр.

— В этом году мы не ожидаем столь значительного прироста цен на вторичном рынке, как в 2020-м. При этом сложно однозначно сказать, до каких пор будет продолжаться повышение цен. Пока мы предполагаем, что средняя стоимость жилья будет оставаться примерно на том же уровне. В прошлом году рост цен был связан в том числе и с фактором отложенного спроса после окончания самоизоляции. При этом можно твёрдо сказать, что текущий уровень цен на вторичке не соответствует реальному положению дел и является завышенным. Особенно если учесть, что в прошлом году пострадала как сфера экономики, так и платёжеспособность большей части населения. Более того, по нашей статистике, в феврале 23% сделок со вторичным жильём прошли с превышением первоначальной цены, которую выставлял продавец. Скидки, конечно, тоже делаются, но средний размер дисконта минимален — 3,7%, — рассказал директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-недвижимости" Сергей Шлома.

Объём ликвидного предложения на вторичке крайне мал. Покупателям приходится конкурировать между собой за подходящие варианты. В таких условиях, как пояснил Сергей Шлома, у продавцов есть возможность повышать цену предложения.

По прогнозам экспертов компании "Метриум", стоимость квартир в московских новостройках к концу нынешнего года увеличится до 8% в зависимости от класса. Рост цен будет связан с высоким спросом из-за дешёвой ипотеки.

— Кроме того, на удорожание первичного жилья играет дефицит предложения. Если в 2021 году и удастся восполнить нехватку ликвидных квартир в экспозиции, то только к декабрю. В целом же умеренное повышение стоимости недвижимости — нормальный процесс. Более того, удорожание свидетельствует о сохранении и накоплении капитала как отдельных частных лиц, так и всей национальной экономики. Не стоит забывать и про инфляцию: Росстат в начале года зафиксировал ускорение годового показателя до 5,1%, — отметила управляющий директор компании "Метриум" (участник партнёрской сети CBRE) Надежда Коркка.

Как можно купить квартиру дешевле

В некоторых случаях покупатели могут рассчитывать на более заметное снижение ценника. Обычно это происходит из-за того, что квартира обладает какими-то недостатками. Как отметил Сергей Шлома, чаще всего речь идёт о низких качественных характеристиках объекта, отсутствии свежего ремонта, плохом состоянии дома, юридических изъянах. При этом важно грамотно просчитать последствия такой покупки. Бывают ситуации, когда экономия может обернуться серьёзной переплатой в будущем.

Относительно безопасно можно сэкономить, если присмотреться к квартирам в том же доме, но на первом или последнем этажах. Дешевле могут продавать жильё с перепланировкой. Правда, в этом случае нужно оценить её масштаб. Если вносились серьёзные конструктивные изменения и они не зафиксированы документально, то в дальнейшем у нового хозяина может появиться множество проблем. Если же речь идёт просто о специфичном ремонте, но без серьёзного вмешательства в конструкцию здания, то такая квартира может оказаться несколько дешевле аналогов.

— Что касается рынка новостроек Москвы, то для уменьшения бюджета покупки можно обратить внимание на квартиры меньшего метража или поискать менее востребованные планировки квартир. Также имеет смысл поискать жильё на присоединённых к столице территориях, где цены существенно ниже. Снизить переплату по кредиту можно, внимательно изучив программы банков, а также используя материнский капитал или семейную ипотеку. Снижения цен не ожидается. Поэтому советуем не откладывать покупку на долгий срок. Если речь идёт о квартире в новостройке, то программа льготной ипотеки, позволяющая оформить беспрецедентно дешёвый жилищный кредит, завершится в июле этого года. Относительно вторичного жилья можно сказать, что займы на его покупку подорожают к концу года вслед за ключевой ставкой, которую намерен поднять Центробанк, — говорит Надежда Коркка.

Эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский считает, что в этом году у покупателей ещё может появиться возможность сэкономить. Если речь идёт не о срочной покупке, то он советует не торопиться и внимательно изучить все предложения. Уже скоро на рынок может выйти залоговая недвижимость, поскольку в 2020 году действовал мораторий на взыскание единственного жилья в счёт долгов, и касалось это в том числе ипотечных квартир.

— Подорожание жилья на данном этапе уже не так критично, и дальше цены, вероятнее всего, повышаться либо не будут совсем, либо вырастут на десятые доли процента. Ликвидных квартир осталось крайне мало, стоимость жилья уже не по карману покупателям даже со ставкой по ипотеке около и ниже 8% годовых. Продавцы понимают, что цены фактически достигли максимума, поэтому со временем будут идти на уступки покупателям всё активнее. Рынок покупателей наступит, скорее всего, ближе к концу года. Но в любом случае ждать снижения цен действительно стоит только тогда, когда есть возможность подождать с приобретением жилья. Если такой возможности нет, то затягивать с принятием решения не стоит. Понравившийся объект может быть продан раньше, чем покупатель определится с выбором, — пояснил Алексей Кричевский.

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