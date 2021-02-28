Инвестиции для избранных: куда запретят вкладывать деньги и где не стоит хранить сбережения

Уже весной многие инвестиционные продукты могут оказаться недоступными для новичков. Более того, сейчас обсуждается вопрос об ограничениях на покупку криптовалюты на зарубежных биржах. Лайф разбирался, какие инвестиции могут попасть под запрет, как вычислить опасный актив и откуда лучше забрать сбережения.

Запретные активы: какие ограничения ждут инвесторов

В конце февраля сенаторы предложили защитить неквалифицированных инвесторов от возможных потерь в зарубежных онлайн-казино и на криптобиржах. Пока в Совете Федерации лишь прорабатывают этот вопрос. В то же время ограничения на определённые инвестиции могут появиться уже этой весной. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Он ограничивает продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным инвесторам.

Если с ограничениями на российских площадках история достаточно понятная, то вопрос, как можно ограничить инвестиции на международных биржах, остаётся открытым. Особенно если речь идёт о биткоине и других криптовалютах.

— Международная группа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма FATF разработала рекомендованный режим регулирования бирж и криптообменников, законных казино и любых других операторов, которые принимают криптовалюты. По этим правилам большинство из них и работают. В России сложился уникальный правовой режим, при котором мы не приняли ни международные рекомендации, ни международную терминологию. Так, у нас в разных законодательных актах появились цифровые права, цифровые и финансовые активы и цифровые валюты. Чем же является, например, биткоин — никто наверняка не скажет, — отметил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Борисов.

При этом, по его словам, технически запретить или ограничить блокчейн и покупку криптовалюты на территории России невозможно. Если же вводить слишком много запретов для инвесторов, то этот сектор просто выйдет в серую зону.

— Вопрос защиты от рискованных вложений директивными методами очень не прост. С одной стороны, оберегать инвесторов необходимо, с другой — любые запреты справедливо могут быть восприняты как ограничение свободы воли гражданина на распоряжение собственными деньгами. Кроме того, при современном развитии Интернета и цифровых технологий многие запреты осуществить проблематично чисто технически, — рассказал председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин.

По его мнению, самым разумным компромиссом здесь является не путь запретов, а путь тестирования на знание сложных инструментов и рынков. Причём с предварительным обучением, если необходимо. Именно по этому пути в итоге пошёл Центробанк в вопросах квалификации инвесторов.

С 1 апреля 2022 года вступает в силу закон о категоризации инвесторов. При этом ЦБ уже разослал в банки и брокерские компании рекомендации не продавать новичкам сложные финансовые продукты. Среди них оказались, в частности, инвестиционные облигации. Кстати, тестировать инвесторов по финансовым вопросам планируется начать уже с 1 октября этого года. Уже весной Госдума может принять законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых продуктов новичкам до этой даты. Точнее, до того момента, как они пройдут тест и подтвердят свою квалификацию.

Опасные инструменты: куда новичкам не стоит вкладывать сбережения

2021 год станет годом коллективных инвестиций — таков прогноз управляющего активами "БКС Мир инвестиций" Андрея Русецкого. По его словам, в сфере профессиональных управляющих (лицензируемых УК) Центробанк уже давно навёл порядок. Это один из наиболее зарегулированных и контролируемых сегментов финансового рынка.

Аналитик предполагает, что основной поток средств инвесторов будет приходить через коллективные продукты, как это происходит во всём мире. Классический вариант — это паевые инвестиционные фонды (ПИФы) или доверительное управление (типовые стратегии).

— Основное правило для снижения рисков — это диверсификация активов в портфеле. Также стоит чётко понимать: доходность и риск являются составными частями инвестиций. Если доходность ОФЗ в России составляет 4–5%, то это практически безопасное вложение. Инструменты с доходностью от 12 до 20% — это уже существенный риск. Всё это нужно учитывать при покупке того или иного продукта, — отметил Андрей Русецкий.

По его словам, наиболее недооценёнными активами на второй квартал 2021 года в России являются акции. Правда, предупреждает аналитик, они сопровождаются повышенным риском потери денег. Если и покупать акции, то стоит начинать с небольшой доли в своём портфеле.

— Также мы видим, что длинные ОФЗ сильно пострадали в последние недели. Они вообще имеют высокую волатильность. Инвестору нужно прежде всего оценить свою толерантность к риску. Если просадка в 10% неприемлема для ваших сбережений, то лучше инвестировать в облигационные фонды или инструменты с защитой капитала, — заключил Андрей Русецкий.

Основная ошибка в инвестициях — завышенные ожидания. На этот момент обращает внимание инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. По его словам, если инвестор хочет большей доходности, то лучше купить акции. Но они могут упасть за год на 50%. Если нужны стабильные результаты — придётся выбрать продукт с низким риском. Например, купить облигации. Но даже они могут упасть за год на 10%.

При этом недостаточно зафиксировать положительный финансовый результат от инвестиций. Тимур Нигматуллин отметил, что важно свести к нулю риск потери накоплений из-за банкротства посредника, налоговых претензий, низкого качества риск-менеджмента и операционных ошибок.

— Нельзя инвестировать заёмные деньги или те, которые необходимы для жизни. Ориентиром для повышенного риска можно считать доходность выше безопасной. К последней относят, как правило, ставки по облигациям государства или высококлассных эмитентов. В рублях на сегодня это до 7–9% годовых. Впрочем, и вполне "респектабельные" акции не гарантируют защиту от потерь. Например, за 2020 год бумаги "Русснефти" упали на 58%, QIWi, "Татнефть", "Башнефть", "Аэрофлот" потеряли в стоимости 30–36%. Крайне рисковыми, волатильными и от этого привлекательными для многих выступают криптовалюты. Но вряд ли стоит приобретать сейчас биткоин. Его взлёты и падения могут быть огромны и непредсказуемы, что показывает практика крипторынка, — рассказал главный аналитик компании Teletrade Марк Гойхман.

Важно оградить неопытных инвесторов от всех инструментов и стратегий, в которых присутствует использование кредитного плеча. Илья Коровин относит к ним короткие продажи без покрытия, а также большинство стратегий на срочном рынке. Если кто-то на рынке предлагает повышенную прибыль (от 15% годовых и выше), это автоматически означает, что в предложение зашиты повышенные риски. Илья Коровин рекомендует начинающим инвесторам держаться от таких продуктов подальше.

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