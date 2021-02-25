Валютный передел: чем отказ от доллара обернётся для курса рубля

На этой неделе стало понятно, что усиливается курс на дедолларизацию экономики. К тому же начинается инфляция американской валюты, и она уже сдаёт позиции на мировой арене. При этом увеличивается влияние иены и юаня. Лайф разбирался, что это значит для рубля и в какой валюте сейчас лучше держать свои сбережения.

Как курс валют отреагирует на отказ от доллара

Минфин сократил доли доллара и евро в валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45 до 35%. При этом включил туда иену — её доля составила 5% — и юань (15%). Количество фунтов стерлингов осталось прежним и занимает 10%. Такое перераспределение валют направлено на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.

На этой же неделе замглавы МИД Сергей Рябков высказал мнение, что России необходимо сократить использование доллара. Это связано с планами США ужесточить санкции.

Стоит отметить, что Россия уже давно взяла курс на снижение зависимости от доллара, а также отказ от инвестирования в постоянно растущий американский долг. Сейчас этот процесс ускорился.

— Для рубля изменение структуры Фонда национального благосостояния — это хороший момент. С Китаем у нашей страны расширяются торговые связи, увеличивается экспорт, поэтому держать в мультивалютной корзине и ФНБ юань логично. Японская иена считается одной из самых стабильных валют, которая мало подвержена волатильности, поэтому появление иены в ФНБ будет способствовать его устойчивости и укреплению рубля. ЕС также является нашим основным торговым партнёром, и потому держать большую долю накоплений в евро целесообразно, — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

Диверсификация валютных резервов ФНБ повышает их ликвидность в долгосрочной перспективе, а значит, и устойчивость рубля. Об этом говорит ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Брокер", эксперт Otkritie Research Андрей Кочетков. При этом, по его словам, непосредственно на курс отечественной валюты такой процесс не влияет. Его формируют иные факторы, включая реальную доходность, состояние платёжного баланса и бюджета, а также внешнеполитические риски.

— Для курса рубля это нейтральное событие. Каких-то существенных колебаний и пересмотра ориентиров по курсу валют в связи с изменением структуры ФНБ не предполагается. На рубль в большей степени влияет крайне благоприятная конъюнктура на рынке сырьевых товаров. Помимо ралли нефти уверенно растут и цены на металлы. В такой ситуации уже в этом году мы можем увидеть укрепление курса рубля до 69–71 за доллар. К тому же любое снижение геополитических рисков способно существенно увеличить спрос на российскую валюту, — отметил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

В целом включение иены и юаня в ФНБ можно воспринимать довольно положительно, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов. По его мнению, похоже, что Минфин приводит золотовалютные запасы к структуре международных резервов. При этом мотивами для изменения структуры ФНБ помимо диверсификации могли послужить и санкционные риски, и стабилизация доходности активов, менее зависящих от доллара и евро.

— В целом шаги по снижению зависимости от доллара выглядят вполне разумными. Серьёзного влияния на курсы валют они не окажут. Пожалуй, эту новость можно даже рассматривать как почву для стабилизации рубля. Диверсификация ФНБ добавляет немного макроэкономической стабильности в плане возможного использования фонда в будущем для поддержки экономики. Однако о дальнейшем перераспределении валют на данный момент говорить сложно. Для этого стоит учитывать их долю в международных расчётах и во внешнем долге, — считает Андрей Маслов.

Иена и юань уже входят в корзину валют МВФ для формирования международных резервов. Более того, юань, по сути, привязан к американскому доллару, но обладает более высокой доходностью и меньшими рисками каких-либо ограничительных мер.

— Япония почти не принимала участия в гонке по изобретению рестрикций для РФ. Поэтому геополитические риски в иене меньше, чем в долларе. С другой стороны, долг Японии является одним из самых высоких в мире по соотношению с ВВП. В этом отношении у иены могут сформироваться риски в будущем, но их можно проконтролировать в обозримой перспективе, — считает Андрей Кочетков.

Если же говорить о долларе, то постоянный рост американского госдолга может спровоцировать множество вопросов, которые приведут к существенному ослаблению американской валюты. Такой прогноз даёт Андрей Кочетков. Уже сегодня общий госдолг США приближается к 28 трлн долларов и в 2021 году неизбежно превысит 30 трлн, а с учётом пакета "спасения Америки" за 1,9 трлн может подняться выше 32 трлн.

По словам аналитика, фактически рост долга превышает темпы роста экономики и такая ситуация в ближайшие годы вряд ли изменится. Поэтому доля доллара в международных резервах постоянно снижается, и речь идёт не только о России.

Альтернатива доллару: в какой валюте держать сбережения

Сейчас многие инвесторы задумались, а не изменить ли им баланс в собственной валютной корзине. Тем более что альтернативу доллару и евро искали давно, в том числе и по доходности.

— Из-за возможных санкций есть гипотетическая опасность заморозки долларовых активов российских банков или средств резервных фондов на корсчетах в США, осложнений для внешнеэкономических расчётов и банковских переводов в долларах. Это было бы чувствительным ударом по экспорту и импорту, инвестициям, финансовым вложениям и экономике в целом. К тому же из-за мягкой стимулирующей политики американского федрезерва есть большая вероятность дальнейшего ослабления доллара к основным валютам, включая евро, юань и йену, — отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Действительно, с весны 2020 года доллар к юаню подешевел на 11%, а к йене — на 5%. По мнению Марка Гойхмана, есть вероятность дальнейшего укрепления этих валют к американской на 4–5% в течение ближайших месяцев. Рубль же в это время будет стоить порядка 72–76,5 за доллар и 88–92 — за евро.

— Японская иена на валютном рынке считается одной из самых стабильных наравне со швейцарским франком. Поэтому включение такой валюты в ФНБ — добавление элемента стабильности. Вообще, нужно понимать, что изменение структуры Фонда национальной безопасности в зависимости от конъюнктуры рынка — это нормально. Если есть тенденции к ослаблению доллара, то и снизить его долю в национальных резервах разумно. Таким образом можно защититься от возможной инфляции главной резервной валюты мира. Что касается евро, то это вторая по значимости валюта и её содержание в ФНБ даёт возможность дополнительных доходов за счёт курсовых колебаний. Китайский юань хоть и является валютой развивающейся страны, но явно имеет тенденцию к укреплению, так как КНР будет в ближайшее время единственной страной, которая вышла из кризиса без катастрофических последствий и будет увеличивать свой ВВП ежегодно, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Авторы