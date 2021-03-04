Соцсети могут обязать установить российские счётчики посещаемости
Роскомнадзор считает необходимым выявлять ресурсы с суточной аудиторией свыше 500 тысяч человек.
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Роскомнадзор разработал методику подсчёта суточного количества пользователей социальных сетей. Соответствующий приказ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
"Данная технология поможет определить численность однократных посещений уникальных посетителей в сутки, которые находятся на территории России и обеспечивают ресурсу его полную загрузку", — говорится в тексте проекта приказа.
Если предлагаемый Роскомнадзором метод не поможет определить количество пользователей соцсети, то ведомство будет делать запрос по этим данным.
Ранее надзорное ведомство разработало проекты приказов, согласно которым социальные сети должны ежегодно отчитываться об удалении запрещённой в России информации.
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