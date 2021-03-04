Баскетбольный ЦСКА претерпел крупнейшее в истории поражение в Евролиге
Клуб с крупным счётом проиграл команде из Турции.
Фото © twitter/cskabasket
Баскетбольный турецкий клуб "Анадолу Эфес" с отрывом в 30 очков обыграл московское ЦСКА. Игра завершилась со счётом 70:100.
Как отмечает "Интерфакс", матч был 28-м по счёту в рамках гостевых встреч тура Евролиги и стал крупнейшим в истории клуба поражением. Ранее московские баскетболисты уступали турецкому клубу "Фенербахче" 26 очков.
Ранее была названа причина крушения вертолёта легенды баскетбола Коби Брайанта.
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