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Баскетбольный ЦСКА претерпел крупнейшее в истории поражение в Евролиге

Клуб с крупным счётом проиграл команде из Турции.

4 марта 2021, 21:32

Фото © twitter/cskabasket

Баскетбольный турецкий клуб "Анадолу Эфес" с отрывом в 30 очков обыграл московское ЦСКА. Игра завершилась со счётом 70:100.

Как отмечает "Интерфакс", матч был 28-м по счёту в рамках гостевых встреч тура Евролиги и стал крупнейшим в истории клуба поражением. Ранее московские баскетболисты уступали турецкому клубу "Фенербахче" 26 очков.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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