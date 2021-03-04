Баскетбольный ЦСКА претерпел крупнейшее в истории поражение в Евролиге

Баскетбольный турецкий клуб "Анадолу Эфес" с отрывом в 30 очков обыграл московское ЦСКА. Игра завершилась со счётом 70:100.

Как отмечает "Интерфакс", матч был 28-м по счёту в рамках гостевых встреч тура Евролиги и стал крупнейшим в истории клуба поражением. Ранее московские баскетболисты уступали турецкому клубу "Фенербахче" 26 очков.