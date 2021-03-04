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В Греции от сильного афтершока после землетрясения обрушились стены домов

В результате происшествия никто не пострадал.

4 марта 2021, 21:17
<p>Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://www.larissanet.gr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">larissanet.gr</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © larissanet.gr

В Греции накануне вечером произошёл афтершок магнитудой около 6,0 после землетрясения, случившегося днём ранее, обрушились стены нескольких домов в районе города Ларисы. Об этом сообщает местное издание larissanet.gr.

Как уточнил официальный представитель по печати пожарной команды Василис Вафракояннис, пострадавших в результате обрушения нет.

Отмечается, что после подземных толчков в селе Месохори начались проблемы с электричеством.

У Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,0

У Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,0

Заместитель министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никос Хардалиас остаётся в постоянном контакте со всеми соответствующими службами, чтобы предоставить людям любую необходимую помощь.

Сложности возникают из-за того, что никто не ожидал такого сильного афтершока после землетрясения. Специалисты предупреждают, что подземные толчки возможны ещё на протяжении двух месяцев, однако с куда меньшей силой. Местные жители сейчас опасаются оставаться в своих домах. Для пострадавших был организован палаточный лагерь.

Ранее Лайф сообщал о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло в Исландии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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