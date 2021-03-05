В Греции от сильного афтершока после землетрясения обрушились стены домов
Коллаж © LIFE. Фото © larissanet.gr
Происшествие обошлось без пострадавших.
В Греции накануне вечером произошёл афтершок магнитудой около 6,0 после землетрясения, случившегося днём ранее, обрушились стены нескольких домов в районе города Ларисы. Об этом сообщает местное издание larissanet.gr.
Как уточнил официальный представитель по печати пожарной команды Василис Вафракояннис, пострадавших в результате обрушения нет.
Отмечается, что после подземных толчков в селе Месохори начались проблемы с электричеством.
Заместитель министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никос Хардалиас остаётся в постоянном контакте со всеми соответствующими службами, чтобы предоставить людям любую необходимую помощь.
Сложности возникают из-за того, что никто не ожидал такого сильного афтершока после землетрясения. Специалисты предупреждают, что подземные толчки возможны ещё на протяжении двух месяцев, однако с куда меньшей силой. Местные жители сейчас опасаются оставаться в своих домах. Для пострадавших был организован палаточный лагерь.
Ранее Лайф сообщал о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло в Исландии.