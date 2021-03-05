В Греции от сильного афтершока после землетрясения обрушились стены домов

Происшествие обошлось без пострадавших.

В Греции накануне вечером произошёл афтершок магнитудой около 6,0 после землетрясения, случившегося днём ранее, обрушились стены нескольких домов в районе города Ларисы. Об этом сообщает местное издание larissanet.gr.

Как уточнил официальный представитель по печати пожарной команды Василис Вафракояннис, пострадавших в результате обрушения нет.

Отмечается, что после подземных толчков в селе Месохори начались проблемы с электричеством.

Заместитель министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никос Хардалиас остаётся в постоянном контакте со всеми соответствующими службами, чтобы предоставить людям любую необходимую помощь.