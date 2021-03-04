Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

ВШЭ: Россия впервые за 30 лет пережила кризис лучше остального мира

Без принятых мер падение экономики могло бы составить до 8%.

4 марта 2021, 21:45
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Россия впервые за последние 30 лет справилась с кризисом лучше, чем остальной мир. ВВП на фоне пандемии коронавируса снизился только на 3,1%, а глобальная экономика упала на 3,5%. Такие данные представлены по результатам макроэкономического исследования института Центр развития Высшей школы экономики.

В ВШЭ привели в пример кризис 2015 года. Тогда Россия потеряла 2% ВВП, а мировой показатель вырос на 3,4%. В 2007–2008 годах было ещё хуже: экономика России просела на 7,8%, а глобальный ВВП только на 0,1%.

"Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", — резюмируют в ВШЭ.

Исследователи полагают, что смягчить последствия кризиса помогли бюджетное правило, антикризисные меры и политика таргетирования инфляции. Без всего этого падение экономики могло бы достичь семи-восьми процентов.

Правительство одобрило проект трёхлетнего бюджета

Правительство одобрило проект трёхлетнего бюджета

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта России в 2021 году до трёх процентов. В октябре рост экономики РФ прогнозировался на 2,8% на фоне ситуации с коронавирусом.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1