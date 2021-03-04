ВШЭ: Россия впервые за 30 лет пережила кризис лучше остального мира

Россия впервые за последние 30 лет справилась с кризисом лучше, чем остальной мир. ВВП на фоне пандемии коронавируса снизился только на 3,1%, а глобальная экономика упала на 3,5%. Такие данные представлены по результатам макроэкономического исследования института Центр развития Высшей школы экономики.

В ВШЭ привели в пример кризис 2015 года. Тогда Россия потеряла 2% ВВП, а мировой показатель вырос на 3,4%. В 2007–2008 годах было ещё хуже: экономика России просела на 7,8%, а глобальный ВВП только на 0,1%.

"Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", — резюмируют в ВШЭ.

Исследователи полагают, что смягчить последствия кризиса помогли бюджетное правило, антикризисные меры и политика таргетирования инфляции. Без всего этого падение экономики могло бы достичь семи-восьми процентов.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта России в 2021 году до трёх процентов. В октябре рост экономики РФ прогнозировался на 2,8% на фоне ситуации с коронавирусом.

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