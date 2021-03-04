Напавшего на авто с номерами АМР тиктокера поместили в спецблок СИЗО

Тиктокер Лакеев в числе других митингующих напал на служебный автомобиль в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января. Видео © Соцсети

Тиктокер Константин Лакеев (Костя Киевский), которого обвиняют в нападении на служебный автомобиль во время незаконной акции 23 января в Москве, был помещён в спецблок СИЗО. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович.

"Сегодня мы были в "Матросской Тишине". Говорили с тиктокером Константином Лакеевым, который обвиняется в том, что пинал ногами машину ФСБ на акции протеста. Лакеев рассказал, что сейчас находится в спецблоке", — отметила Литвинович.

По её словам, в спецблоке у тиктокера есть душ и напольный унитаз, однако отсутствуют телевизор и холодильник.

"В "Матросской Тишине" содержатся и другие обвиняемые в уголовных преступлениях, совершённых в ходе акции 23 января, в частности дравшийся с омоновцами Саид-Мухаммад Джумаев", — заключила член ОНК Марина Литвинович.

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