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"Ливерпуль" в пятый раз подряд проиграл дома, уступив "Челси"

Команда Юргена Клоппа опустилась уже на седьмое место в таблице.

4 марта 2021, 23:30
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/reecejames_24/status/1367607580147789827/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Reece James</a></p>

Фото © Twitter / Reece James

Лондонский "Челси" на выезде обыграл "Ливерпуль" в перенесённом матче 29-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на стадионе "Энфилд", завершилась со счётом 1:0, а автором единственного мяча на 42-й минуте стал Мейсон Маунт.

Мерсисайдцы проиграли в пятый раз из последних шести игр в АПЛ и уже опустились на седьмое место в турнирной таблице с 43 очками. Кроме того, это уже пятое подряд домашнее поражение действующего чемпиона Англии.

Юрген Клопп, комментируя последние результаты команды, назвал их серьёзным ударом, однако отметил, что это ещё не конец.

А вот лондонцы, напротив, увеличили свою беспроигрышную серию до восьми матчей, одержав в них пять побед. С 47 очками "Челси" поднялся на четвёртую строчку в таблице.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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