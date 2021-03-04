"Ливерпуль" в пятый раз подряд проиграл дома, уступив "Челси"

Лондонский "Челси" на выезде обыграл "Ливерпуль" в перенесённом матче 29-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на стадионе "Энфилд", завершилась со счётом 1:0, а автором единственного мяча на 42-й минуте стал Мейсон Маунт.

Мерсисайдцы проиграли в пятый раз из последних шести игр в АПЛ и уже опустились на седьмое место в турнирной таблице с 43 очками. Кроме того, это уже пятое подряд домашнее поражение действующего чемпиона Англии.

Юрген Клопп, комментируя последние результаты команды, назвал их серьёзным ударом, однако отметил, что это ещё не конец.

А вот лондонцы, напротив, увеличили свою беспроигрышную серию до восьми матчей, одержав в них пять побед. С 47 очками "Челси" поднялся на четвёртую строчку в таблице.

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