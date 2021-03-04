Время больших поединков для россиян в UFC: в Вегасе зажгут Пётр Ян, протеже Хабиба, и дагестанская Пуля

Пётр Ян (15-1-0) завоевал вакантный пояс в легчайшем весе 11 июля 2020 года. Соперником Беспощадного был титулованный ветеран и экс-чемпион Жозе Алду. Омич снял все вопросы о победителе в пятом раунде, отправив бразильца в технический нокаут. Таким образом, путь Петра от дебюта в UFC до завоевания заветного трофея составил ровно два года и семь соперников.

Однако в ходе своего восхождения Ян так и не столкнулся лицом к лицу с самым опасным оппонентом в своей весовой категории — Алджамейном Стерлингом (19-3-0). По крайней мере, таковым его считают фанаты ММА. Вряд ли кто-то мог бы поспорить с тем, что именно 31-летний американец должен был стать соперником россиянина в поединке за вакантный титул, но руководство промоушена решило иначе, дав непонятный шанс возрастному ветерану, проигравшему до встречи с Петром два боя подряд. Стоит отметить, что ранее Алджамейн побеждал таких топов, как Джимми Ривера, Педру Муньос и Кори Сэндхаген.

Фанк Мастер обладает природным атлетизмом, высокой скоростью, инстинктом "убийцы" и базой борца-вольника. Все эти качества делают из Стерлинга очень опасного соперника, способного как минимум на бумаге стать непреодолимым препятствием для россиянина. Но тут главный вопрос упирается в геймплан темнокожего бойца. Станет ли Алджамейн сразу же переходить к своему главному оружию — борьбе с первых минут — или в духе Хабиба Нурмагомедова постарается для начала истощить противника в стойке?

Состязаться в "ударке" с Петром довольно опрометчивое занятие, но, с другой стороны, пытаться переводить свежего чемпиона сразу же в партер — затея не из лучших. Плюс нельзя забывать о прекрасной защите Беспощадного от тейкдаунов — этот боец точно не тощий ударник, которым можно безнаказанно протирать октагон. Прямо сейчас сложно представить, чем Стерлинг способен удивить Яна в бою. Как оно получится на деле, узнаем в этот уик-энд!

В мейнкарде примут участие и два топовых дагестанских бойца. Называемый Хабибом его преемником Ислам Махачев (18-1-0) выйдет на свой 20-й поединок в ММА и девятый — в UFC. Россиянин выиграл шесть боёв кряду, взобравшись на 14-ю строчку рейтинга лучших легковесов организации.

В качестве следующего противника 29-летнего бойца зрители, безусловно, хотели увидеть кого-то из первой десятки или, на худой конец, обосновавшегося на 12-м месте зрелищного Кевина Ли, но, увы, Ислам принял бой с не входящим даже в топ-15 Дрю Добером (23-9-0). С одной стороны, понять решение менеджмента махачкалинца несложно. Махачев пропустил весь 2020 год, и ему вряд ли стоило на самом деле рисковать своим винстриком в поединке с кем-то из топов.

С другой стороны, дагестанец за семь лет пребывания в UFC провёл восемь поединков, то есть чуть больше, чем один бой за один календарный год. Это действительно мало, особенно если учитывать тот факт, что Махачева давно уже прочат в будущие чемпионы промоушена. Талантливый боец попросту не растёт, выступая редко и встречаясь с не самыми топовыми соперниками. Возможно, ситуация изменится в нынешнем году, и после Добера Ислам выйдет на кого-то из заветной десятки.

Что касается Дрю, то это достаточно непростой и неуступчивый противник, с которым не стоит ожидать беззаботной прогулки воскресным утром. Но кроме как побеждать — и побеждать уверенно — у Ислама вариантов нет!

По-настоящему претендентский поединок ожидает непобеждённого Аскара Аскарова (12-0-1).

28-летний боец занимает третью строчку рейтинга наилегчайшего дивизиона, выиграв два поединка и завершив один вничью. Соперником Пули станет опытнейший Джозеф Бенавидес (28-7-0), дважды проигравший действующему чемпиону Дейвесону Фигередо.

36-летний американец обосновался на второй строчке рейтинга, и, безусловно, в случае победы Аскар получит статус претендента № 1. Шансов на удачу в этом поединке с ветераном у дагестанца предостаточно. Аскаров быстрее, физически сильнее, идеален в борьбе. Самый главный минус Джозефа в том, что он уже, так сказать, поднаелся, утратил бойцовскую свежесть, плохо держит удар. Всё, что есть у Бенавидеса сейчас, это колоссальный опыт. Этого вряд ли окажется достаточно, чтобы остановить очень голодного и опасного бойца. Аскар Аскаров — один из главных претендентов на пояс чемпиона UFC в 2021 году!

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