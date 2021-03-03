Шведский Хабиб уходит из UFC: это пиар или последствия коронавируса

Поводом для столь неожиданного решения Хамзата Чимаева стали последствия заболевания коронавирусом, по сей день не дающие Борзу активно тренироваться.

— Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку на моём пути в этом спорте. Думаю, я уже всё, да, я знаю, что я не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но моё сердце и тело говорит мне — всё. Хочу сказать огромное спасибо моей команде и UFC, — написал Хамзат на своей страничке.

Чимаев заболел коронавирусом в конце прошлого года, что в итоге привело к нескольким отменам рейтингового и очень важного в карьере бойца поединка против Леона Эдвардса. Британец занимает третью строчку рейтинга лучших полусредневесов организации, и в случае победы представитель Швеции мог бы стать главным претендентом на бой с чемпионом. Последней попыткой свести бойцов должен был стать бой, назначенный на 14 марта, но Хамзат вновь заявил о невозможности выйти в октагон.

Президент UFC Дана Уайт с пониманием отнёсся к ситуации со здоровьем проспекта из Стокгольма, спецрейсом отправив Борза в одну из лучших клиник Лас-Вегаса. Вскоре появилась информация, что возвращение Чимаева может состояться в июне, а его соперником с большой долей вероятности станет девятый номер рейтинга Нил Магни. Об этом сообщил и сам чеченский викинг, выложив пост в "Инстаграме".

Но, как оказалось, Хамзат до сих пор не может полноценно тренироваться, а каждая из его попыток завершается вызовом скорой помощи. Уайт не верит, что самый перспективный проспект планеты всерьёз закончил с бойцовским бизнесом.

— Когда он приехал сюда, врачи позаботились о нём. Сейчас он на преднизоне, он должен принимать эту штуку, отдыхать и позволить организму прийти в себя, но он пошёл тренироваться в зал. Там он почувствовал себя хреново, накрутил себя из-за этого и написал этот пост. Он не должен тренироваться, но ты же знаешь, этот парень просто зверь. Он хочет биться каждые выходные. Считаю, что он просто разволновался по этому поводу и запостил это, — рассказал Уайт в интервью MMA Junkie.​

Понять негодование босса UFC несложно. Чимаев должен был стать одной из самых крупных звёзд в истории организации, особенно в нынешний период, когда больших имён в промоушене практически не осталось. Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе, Конора Макгрегора лихорадит, Джон Джонс выторговывает лучшие финансовые условия, а Джордж Сент-Пьер не собирается возвращаться…

По задумке Уайта, Хамзат должен был стать не просто большим топом, но и главной звездой ММА для мусульманского мира. Таковым, как мы знаем, является Хабиб Нурмагомедов, но Орёл не планирует больше заходить в октагон в качестве бойца, а, учитывая многолетние договорённости между UFC и шейхами из ОАЭ, организации нужен хороший боец-мусульманин, способный привлекать внимание как к себе, так и к Эмиратам, в которых стабильно проходят ивенты компании.

Взлёт чеченского бойца оказался действительно стремительным. Борз в период с 15 июля по 19 сентября прошлого года провёл три поединка, каждый из которых завершился досрочно. Несмотря на то что каждый из противников Чимаева был далёк от топ-20, победа над ними позволила Хамзату взобраться аж на 14-ю строчку рейтинга. Дальше, как говорилось выше, его соперником должен был стать третий номер Леон Эдвардс, и в случае победы над ним — прямой билет на титульный бой. Такого стремительного продвижения в карьере в истории промоушена ещё не было, если не брать в расчёт историю с мегазвездой рестлинга Броком Леснаром.

Чимаев мог добиться многого, а, учитывая симпатии руководства организации, всего! Однако Уайт верит, что Хамзат ещё вернётся. Впрочем, Дана всё ещё верит и в возвращение Хабиба…

Это абсолютно разные истории. Нурмагомедов заработал миллионы и благосклонность мира сего, и ему есть что беречь и чего опасаться. У Чимаева в этом аспекте ничего и нет. Да, он прокачал свой инстаграм до 1,3 млн подписчиков, стал популярным в уже родной Швеции и уже не будет бедным человеком. Но всё это меркнет в сравнении с тем, чего бы он на самом деле мог добиться. Борз это прекрасно понимает, и как только последние следы коронавируса покинут его тело и разум, он вернётся ещё более голодным и злым.

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