Легендарный гольфист Тайгер Вудс столкнулся с провалами в памяти после аварии

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс заявил, что не помнит, как находился за рулём автомобиля во время серьёзного ДТП в районе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния). Об этом под присягой сообщил заместитель шерифа округа Лос-Анджелес Иоганн Шлегль, передаёт New York Post.

"Помощник шерифа спросил его о том, как произошло столкновение. Водитель сказал, что не знает и даже не помнит, как вёл автомобиль", — уточнил Шлегль.

Перед этим, находясь в больнице, Вудс также заявлял правоохранителям, что не помнит ни об аварии, ни о том, как она произошла. Стражи порядка полагают, что информация с датчиков авто поможет определить, как и почему произошло ДТП.

Напомним, Вудс попал в серьёзную аварию на своём внедорожнике 23 февраля. У него диагностировали множественные травмы, гольфиста немедленно прооперировали.

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