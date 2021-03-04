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Политтехнолог рассказал о роли олигархов в победе Ельцина на выборах

По его мнению, без этого экс-глава государства не смог бы возглавить страну.

4 марта 2021, 22:59
<p>Фото © ТАСС / Сенцов Александр</p>

Фото © ТАСС / Сенцов Александр

Политтехнолог Глеб Павловский рассказал о роли российских олигархов в победе первого президента РФ Бориса Ельцина на выборах главы государства 1996 года.

"Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин бы продул с разгромным счётом", — отметил Павловский в интервью "Ленте.ру".

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Себя он поместил "где-то в первой двадцатке" тех самых "творцов победы" Ельцина на выборах.

"Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил. Вот так примерно это выглядело", — уточнил он.

По словам Павловского, в ходе предвыборной кампании он занимался в первую очередь центральной и региональной прессой.

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Напомним, президентские выборы 1996 года являются единственными в истории России, где для определения победителя проводилось два тура. Главными претендентами на кресло главы государства были самовыдвиженец, действующий на тот момент президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, а Зюганов — 40,31 процента.

Ранее экс-глава протокола первого президента рассказал о большой несбывшейся мечте Ельцина.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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