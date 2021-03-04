Жену Мамаева обвинили в "угрозах смертью" его "любовнице"
Адвокат испанки собирает информацию для подачи иска в суд.
Ирен Гарсия Морено (слева) и Алана Мамаева (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / yrypuntocom, © alana_mamaeva
Супругу российского футболиста Павла Мамаева Алану в Испании хотят засудить и отправить в тюрьму за угрозы смертью, которые якобы начали поступать от неё предполагаемой любовнице спортсмена Ирен Гарсии Морено. Об этом рассказала адвокат последней Тереза Буэйес.
"Будем защищать достоинство Ирен и начнём с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму!" — приводит слова юриста "Спорт-экспресс".
Буэйес уточнила, что на данный момент сторона Морено не заинтересована в интервью, так как идёт сбор информации для подачи иска в суд.
Напомним, Алана Мамаева обвинила супруга в очередной измене, после этого появилась информация о её госпитализации. В интервью Лайфу она пояснила, что с ней всё в порядке, и сослалась на "свои приколы", однако, согласно данным источника, 3 марта девушку всё же доставили в НИИ имени Склифосовского, по предварительной информации, с отравлением снотворным. Полиция начала проверку.
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