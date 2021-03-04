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Жену Мамаева обвинили в "угрозах смертью" его "любовнице"

Адвокат испанки собирает информацию для подачи иска в суд.

4 марта 2021, 22:47
<p>Ирен Гарсия Морено (слева) и Алана Мамаева (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CEEVSoWo364/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yrypuntocom</a>, © <u><a href="https://www.instagram.com/p/CLHYiq1nnQO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alana_mamaeva</a></u></p>

Ирен Гарсия Морено (слева) и Алана Мамаева (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / yrypuntocom, © alana_mamaeva

Супругу российского футболиста Павла Мамаева Алану в Испании хотят засудить и отправить в тюрьму за угрозы смертью, которые якобы начали поступать от неё предполагаемой любовнице спортсмена Ирен Гарсии Морено. Об этом рассказала адвокат последней Тереза Буэйес.

"Будем защищать достоинство Ирен и начнём с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму!" приводит слова юриста "Спорт-экспресс".

Буэйес уточнила, что на данный момент сторона Морено не заинтересована в интервью, так как идёт сбор информации для подачи иска в суд.

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Напомним, Алана Мамаева обвинила супруга в очередной измене, после этого появилась информация о её госпитализации. В интервью Лайфу она пояснила, что с ней всё в порядке, и сослалась на "свои приколы", однако, согласно данным источника, 3 марта девушку всё же доставили в НИИ имени Склифосовского, по предварительной информации, с отравлением снотворным. Полиция начала проверку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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