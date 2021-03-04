Жену Мамаева обвинили в "угрозах смертью" его "любовнице"

Супругу российского футболиста Павла Мамаева Алану в Испании хотят засудить и отправить в тюрьму за угрозы смертью, которые якобы начали поступать от неё предполагаемой любовнице спортсмена Ирен Гарсии Морено. Об этом рассказала адвокат последней Тереза Буэйес.

"Будем защищать достоинство Ирен и начнём с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму!" — приводит слова юриста "Спорт-экспресс".

Буэйес уточнила, что на данный момент сторона Морено не заинтересована в интервью, так как идёт сбор информации для подачи иска в суд.

Авторы