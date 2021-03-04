Экс-глава Генштаба ВСУ назвал четыре условия для победы Украины над Россией

Сильная власть, армия и единство народа, а также сильный союзник — такие четыре условия помогут Украине одержать победу над Россией. В этом уверен бывший начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 3 июля 2014 года по 21 мая 2019 года генерал Виктор Муженко.

В интервью "Обозревателю" он процитировал военного деятеля Карла Маннергейма, который называл первые три условия из этого списка.

"Нам этих трёх условий, наверное, недостаточно. Нужен ещё сильный и верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне", — полагает Муженко.

Словами о том, что для "победы над Россией" Украине необходима помощь условного сильного союзника Киев лишь расписался в бессилии прекратить гражданскую войну в Донбассе. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"У Киева сейчас нет ни сил, ни средств, ни желания, наверное, прекратить гражданскую войну на юго-востоке Украины. Они не управляют сегодня этими процессами", — сказал он в эфире телеканала "Дума ТВ".

Депутат заметил, что "сражаться с Россией до последнего украинца" они будут в угоду интересам внешних управленцев.

Водолацкий призвал Киев обратиться за помощью к инопланетянам, поскольку других сумасшедших, готовых поддержать Украину в её мнимой войне с Россией, нет.

Ранее Лайф сообщал, что полпред России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в провоцировании конфликта в Донбассе.

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