Экс-глава Генштаба ВСУ назвал четыре условия для победы Украины над Россией
В России в ответ на это призвали Киев обращаться за помощью к инопланетянам.
Украинские военные. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Сильная власть, армия и единство народа, а также сильный союзник — такие четыре условия помогут Украине одержать победу над Россией. В этом уверен бывший начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 3 июля 2014 года по 21 мая 2019 года генерал Виктор Муженко.
В интервью "Обозревателю" он процитировал военного деятеля Карла Маннергейма, который называл первые три условия из этого списка.
"Нам этих трёх условий, наверное, недостаточно. Нужен ещё сильный и верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне", — полагает Муженко.
Словами о том, что для "победы над Россией" Украине необходима помощь условного сильного союзника Киев лишь расписался в бессилии прекратить гражданскую войну в Донбассе. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"У Киева сейчас нет ни сил, ни средств, ни желания, наверное, прекратить гражданскую войну на юго-востоке Украины. Они не управляют сегодня этими процессами", — сказал он в эфире телеканала "Дума ТВ".
Депутат заметил, что "сражаться с Россией до последнего украинца" они будут в угоду интересам внешних управленцев.
Водолацкий призвал Киев обратиться за помощью к инопланетянам, поскольку других сумасшедших, готовых поддержать Украину в её мнимой войне с Россией, нет.
Ранее Лайф сообщал, что полпред России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в провоцировании конфликта в Донбассе.
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