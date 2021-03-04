СМИ: Запад может пойти на "экстремальные шаги" в санкциях против России
Ограничения могут коснуться суверенного долга РФ.
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Власти США и Великобритании рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, приписывая ей применение химического оружия. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
По их данным, британцы и американцы сейчас рассматривают различные варианты — от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до "экстремальных шагов" (рестрикций, связанных с суверенным долгом РФ).
Как уточняет Bloomberg, официальный Лондон планирует действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), побуждая её оказывать давление на Москву. Британские власти также собираются в ближайшие недели обсудить вопрос возможных санкций против РФ с союзниками в Европе, включая Францию и ФРГ.
Отметим, что Вашингтон намерен ввести второй, более масштабный пакет санкций в отношении РФ, если Москва не согласится на определённые условия. В том числе впустить в страну инспекторов.
А глава Белого дома Джо Байден может ввести ограничительные меры против российских бизнесменов в рамках "акта Магнитского", который предусматривает использование односторонних санкций в отношении должностных лиц РФ, виновных, по мнению Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. Кроме того, если Штаты вновь заподозрят Россию в серьёзном нарушении международного запрета на применение химоружия, Вашингтон может прибегнуть к рестрикциям, которые распространятся на суверенный долг РФ, при условии что на такие же меры пойдут и в ЕС.
Bloomberg заверяет, что Штаты и Британия консультируются между собой по вопросу новых санкций в отношении РФ.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ давно уничтожила всё имевшееся химоружие. Перед этим в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального.
В начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.
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