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Новак рассказал, когда рынок нефти может вернуться к докризисному состоянию

Выйти на этот уровень позволят опережающие темпы добычи.

4 марта 2021, 22:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мировой рынок нефти может вернуться на докризисный уровень к середине 2022 года. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, если в будущем страны ОПЕК+ будут увеличивать добычу нефти, то удастся достигнуть запланированного графика.

"Мы всегда исполняли соглашение в соответствии со взятыми на себя обязательствами. В феврале мы вышли на уровень чуть выше 100%", — сказал Новак.

Стоимость нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $60 за баррель

Стоимость нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $60 за баррель

Вице-премьер заверил, что Россия продолжит исполнять свои обязательства в марте, учитывая решения по постепенному восстановлению добычи нефти для отечественных компаний.

Ранее ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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