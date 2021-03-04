Новак рассказал, когда рынок нефти может вернуться к докризисному состоянию

Мировой рынок нефти может вернуться на докризисный уровень к середине 2022 года. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, если в будущем страны ОПЕК+ будут увеличивать добычу нефти, то удастся достигнуть запланированного графика.

"Мы всегда исполняли соглашение в соответствии со взятыми на себя обязательствами. В феврале мы вышли на уровень чуть выше 100%", — сказал Новак.

Вице-премьер заверил, что Россия продолжит исполнять свои обязательства в марте, учитывая решения по постепенному восстановлению добычи нефти для отечественных компаний.

Ранее ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане.

Авторы