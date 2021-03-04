Новак рассказал, когда рынок нефти может вернуться к докризисному состоянию
Выйти на этот уровень позволят опережающие темпы добычи.
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Мировой рынок нефти может вернуться на докризисный уровень к середине 2022 года. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
По его мнению, если в будущем страны ОПЕК+ будут увеличивать добычу нефти, то удастся достигнуть запланированного графика.
"Мы всегда исполняли соглашение в соответствии со взятыми на себя обязательствами. В феврале мы вышли на уровень чуть выше 100%", — сказал Новак.
Вице-премьер заверил, что Россия продолжит исполнять свои обязательства в марте, учитывая решения по постепенному восстановлению добычи нефти для отечественных компаний.
Ранее ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане.
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