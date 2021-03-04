Советница главы ЦИК Украины лишилась работы после жалобы на сломавшийся вибратор

Советница главы украинской ЦИК Анжела Ерёменко покинула занимаемую должность из-за разразившегося скандала. Поводом для него стал её пост в социальных сетях о сломавшейся сексуальной игрушке.

"Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК", — пожаловалась Анжела подписчикам в соцсетях.

Она рассказала, что уволилась сама. Потому что хочет "быть открытой" — и это для неё важнее должности. А также считает, что оставила за собой хорошую команду.

"Скорее всего, госслужащий (кстати, я не являлась им никогда) — это человек с паранойей, что любое его слово обернётся против него, сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом, который диктует казаться "правильным", — пишет уже бывшая чиновница.

Ранее другая украинка попала в сексуальный скандал. В Сети появилась информация о том, что 36-летняя замминистра транспорта и инфраструктуры Украины Александра Клитина попала на свою должность через постель.

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