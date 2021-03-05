Депутат Рады посоветовал украинцам готовиться к голоду

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива на своей страничке в социальной сети "Фейсбук" порекомендовал украинцам готовиться к голоду. По его мнению, работа команды президента Владимира Зеленского привела к третьей волне коронавируса.