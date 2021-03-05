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Депутат Рады посоветовал украинцам готовиться к голоду

По его мнению, новый пакет ограничительных коронавирусных мер может убить средний и малый бизнес.

5 марта 2021, 00:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива на своей страничке в социальной сети "Фейсбук" порекомендовал украинцам готовиться к голоду. По его мнению, работа команды президента Владимира Зеленского привела к третьей волне коронавируса.

"Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем, окончательно убьёт средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!" — написал Илья Кива.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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