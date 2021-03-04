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Бэнкси показал процесс создания граффити на тюрьме, где сидел Оскар Уайльд

Изображение появилось там несколько дней назад.

4 марта 2021, 23:53

Бэнкси показал, как создавались граффити на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд. Видео © Instagram / banksy

Всемирно известный британский уличный художник Бэнкси подтвердил своё авторство граффити, которые недавно появились на здании тюрьмы в британском Рединге. На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал видео с созданием рисунка.

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В ролике художник показал все процессы создания картины, посвящённой, вероятно, ирландскому поэту и драматургу Оскару Уайльду. Бэнкси продемонстрировал, как рисовал граффити при помощи аэрозольной краски, трафаретов, валика с краской, воды. На видео он наложил заставку и звуковую дорожку из телепрограммы популярного в прошлом американского живописца Боба Росса. Тот как будто комментирует каждое движение художника, рисующего под покровом ночи с фонариком.

В результате на высокой кирпичной стене, окружающей тюремный двор, появился совершающий побег мужчина в полосатой тюремной робе. Он спускается на землю по верёвке, сплетённой из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек. Сюжет граффити, весьма вероятно, является отсылкой к биографии Уайльда, который был самым знаменитым из заключённых тюрьмы Её Королевского Величества в Рединге. Поэт провёл там примерно полтора года. Его осудили за любовную связь с мужчиной. Написанная после освобождения "Баллада Редингской тюрьмы" стала одним из самых известных произведений Уайльда.

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Ранее сообщалось, что Бэнкси создал новое граффити с чихающей бабушкой и чуть не лишился анонимности.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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