Бэнкси показал процесс создания граффити на тюрьме, где сидел Оскар Уайльд
Изображение появилось там несколько дней назад.
Бэнкси показал, как создавались граффити на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд. Видео © Instagram / banksy
Всемирно известный британский уличный художник Бэнкси подтвердил своё авторство граффити, которые недавно появились на здании тюрьмы в британском Рединге. На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал видео с созданием рисунка.
В ролике художник показал все процессы создания картины, посвящённой, вероятно, ирландскому поэту и драматургу Оскару Уайльду. Бэнкси продемонстрировал, как рисовал граффити при помощи аэрозольной краски, трафаретов, валика с краской, воды. На видео он наложил заставку и звуковую дорожку из телепрограммы популярного в прошлом американского живописца Боба Росса. Тот как будто комментирует каждое движение художника, рисующего под покровом ночи с фонариком.
В результате на высокой кирпичной стене, окружающей тюремный двор, появился совершающий побег мужчина в полосатой тюремной робе. Он спускается на землю по верёвке, сплетённой из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек. Сюжет граффити, весьма вероятно, является отсылкой к биографии Уайльда, который был самым знаменитым из заключённых тюрьмы Её Королевского Величества в Рединге. Поэт провёл там примерно полтора года. Его осудили за любовную связь с мужчиной. Написанная после освобождения "Баллада Редингской тюрьмы" стала одним из самых известных произведений Уайльда.
Ранее сообщалось, что Бэнкси создал новое граффити с чихающей бабушкой и чуть не лишился анонимности.
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