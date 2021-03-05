Пушков объяснил, чем грозит для Германии отказ от "Северного потока — 2"

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, чем может грозить Германии отказ от реализации проекта "Северный поток — 2". Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

По мнению Пушкова, этот газопровод не только стал для Берлина энергетическим и финансовым проектом, но и является важным в политическом плане.

"Фактически идёт проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к её компетенции. <…> Речь идёт о политическом весе и национальном достоинстве Германии. Уступи она Вашингтону в споре о "Северном потоке — 2", и её авторитет в Евросоюзе сильно пострадает", — заметил член Совфеда.

Сенатор добавил, что эта ситуация затрагивает именно ФРГ, а не "суверенитет Европы", поскольку ряд государств, входящих в ЕС, таких как Польша, страны Балтии и Румыния, по мнению Пушкова, не дорожат европейским суверенитетом и "с радостью" уступили бы его Штатам.

Также Пушков подчеркнул, что в европейском сообществе распространяется мнение, "что на США уже нельзя полагаться так, как прежде". Исходя из этого, Евросоюз создаёт на будущее более прочные основы своего существования, которые не будут зависеть от Америки. Например, это "Северный поток — 2" и инвестиционное соглашение с Китаем.

Ранее Лайф рассказывал, что германский концерн Uniper оценил готовность газопровода в 98%. При этом компания решила выйти из финансирования проекта.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

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