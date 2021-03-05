После шутки премьера Словакии Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на скандальную шутку премьера Словакии о том, что за вакцину "Спутник V" его страна передала России Закарпатье.

"Не хочется, чтобы Закарпатье стало "вторым Крымом". Вы можете сказать, что до этого далеко, и будете правы, но риски тоже безумные — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского", — написал Климкин в "Фейсбуке".

Он уверен, что шутку словацкого премьера не забудут и МИД Украины должен ответить не только публичными заявлениями.

"Шутка, как говорится, по Фрейду. В некоторых головах, хотя, может, и на уровне подсознания, Закарпатье не Украине принадлежит, поэтому можно им и "поторговать". Всегда говорил, что нужно больше Украины в Закарпатье, на это должна быть отдельная стратегия, независимая от того, кто у власти", — отметил Климкин.

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