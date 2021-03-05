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После шутки премьера Словакии Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"

По его мнению, Матович сделал высказывание "по Фрейду".

5 марта 2021, 01:03
<p>Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>Facebook /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/photos/a.605035943177099/626845617662798/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavlo Klimkin</a></p>

Фото © Facebook / Pavlo Klimkin

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на скандальную шутку премьера Словакии о том, что за вакцину "Спутник V" его страна передала России Закарпатье.

"Не хочется, чтобы Закарпатье стало "вторым Крымом". Вы можете сказать, что до этого далеко, и будете правы, но риски тоже безумные — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского", — написал Климкин в "Фейсбуке".

Он уверен, что шутку словацкого премьера не забудут и МИД Украины должен ответить не только публичными заявлениями.

"Словаччина — твій друг": Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье

"Словаччина — твій друг": Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье

"Шутка, как говорится, по Фрейду. В некоторых головах, хотя, может, и на уровне подсознания, Закарпатье не Украине принадлежит, поэтому можно им и "поторговать". Всегда говорил, что нужно больше Украины в Закарпатье, на это должна быть отдельная стратегия, независимая от того, кто у власти", — отметил Климкин.

Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта. После этого у словацкого премьера спросили, что тот пообещал России в обмен на поставки препарата, и Матович ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Позже он пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной на эти слова обиделись и потребовали извинений.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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