Киркоров презентовал "сладкую" песню подопечной для участия в Евровидении — видео
Некоторые пользователи Сети отметили, что она достойна финала.
Исполнительница Наталья Гордиенко, являющаяся подопечной Филиппа Киркорова, представила клип на песню Sugar, с которой она поедет на музыкальный конкурс Евровидение-2021 от Молдавии. Видео опубликовано на официальном ютуб-канале конкурса.
На данный момент у клипа, опубликованного меньше суток назад, более 68 тысяч просмотров, шесть тысяч лайков и почти полторы тысячи комментариев.
Стоит отметить, что за последние шесть состоявшихся конкурсов Молдавия проходила в финал всего два раза — в 2017 году в Киеве и в 2018-м в Лиссабоне. В комментариях пользователи выразили уверенность, что в нынешнем году мы вновь увидим эту страну в числе лучших.
В феврале Киркоров пообещал, что все сильно удивятся, когда услышат эту композицию, назвав номер "очень сладким".
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