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В Чите из-за африканской чумы решили забить всех свиней

Владельцам животных будет предоставлена компенсация.

5 марта 2021, 01:55
<p>Фото © <a href="https://75.ru/news/214282" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная ветеринарная служба Забайкальского края</a></p>

Фото © Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

В одном из личных хозяйств на территории Читы обнаружена африканская чума свиней (АЧС), всё поголовье подлежит уничтожению. Об этом сообщает Правительство Забайкальского края.

"Отчуждению будут подвергнуты все свиньи и мясная продукция из свинины домашнего забоя в радиусе 20 километров от вспышки заболевания", — сказал руководитель Государственной ветеринарной службы края Андрей Лим.

Владельцам таких животных будет предоставлена материальная компенсация за каждый килограмм живого веса и мясной продукции. Животноводов просят сдавать скот и продукцию для недопущения распространения заболевания. Кроме того, необходимо исключить кормление животных пищевыми отходами, не прошедшими термическую обработку.

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АЧС является опасным неизлечимым заболеванием для свиней, вакцины от него не существует. Человек этим вирусом заболеть не может, но является его разносчиком.

Ранее Лайф сообщал, что в деревне Березянке под Омском заражённых африканской чумой свиней кормили отходами из коронавирусной больницы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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