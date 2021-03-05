В Чите из-за африканской чумы решили забить всех свиней

В одном из личных хозяйств на территории Читы обнаружена африканская чума свиней (АЧС), всё поголовье подлежит уничтожению. Об этом сообщает Правительство Забайкальского края.

"Отчуждению будут подвергнуты все свиньи и мясная продукция из свинины домашнего забоя в радиусе 20 километров от вспышки заболевания", — сказал руководитель Государственной ветеринарной службы края Андрей Лим.

Владельцам таких животных будет предоставлена материальная компенсация за каждый килограмм живого веса и мясной продукции. Животноводов просят сдавать скот и продукцию для недопущения распространения заболевания. Кроме того, необходимо исключить кормление животных пищевыми отходами, не прошедшими термическую обработку.

АЧС является опасным неизлечимым заболеванием для свиней, вакцины от него не существует. Человек этим вирусом заболеть не может, но является его разносчиком.

Ранее Лайф сообщал, что в деревне Березянке под Омском заражённых африканской чумой свиней кормили отходами из коронавирусной больницы.

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