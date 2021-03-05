В Германии двух человек осудили за нарушение эмбарго ЕС против России

В Германии высший суд Гамбурга приговорил к реальному и условному тюремным срокам двух жителей ФРГ, обвиняемых в поставках металлообрабатывающих станков России в нарушение действующего в отношении страны эмбарго Евросоюза. Об этом сообщило DPA.

Так, 41-летний бизнесмен из Аугсбурга был признан виновным в нарушении эмбарго ЕC против РФ. Он получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и девять месяцев. Помимо этого суд распорядился взыскать с него почти восемь миллионов евро. Эти деньги якобы были получены за 15 станков от российских компаний, которые действуют в сфере производства вооружений. При этом название организаций не уточняется.

А 40-летний житель Мюнхена, являющийся внештатным сотрудником немецкой фирмы в России, получил два года тюрьмы условно. По версии следствия, через него осуществлялись платежи за поставки. Суд распорядился взыскать с мужчины 184 тысячи евро. При этом ещё 150 тысяч евро ему придётся внести в качестве залога за условное освобождение.

Добавим, что в 2014 году ряд западных стран ввели антироссийские санкции из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма к РФ. После этого Москва приняла ответные ограничительные меры.

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