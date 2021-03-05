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Посол России рассказал, какие шаги могли бы нормализовать отношения с США

В том числе это подтверждение "формулы Горбачёва — Рейгана" о недопустимости ядерной войны.

5 марта 2021, 02:52
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Россия и США могли бы объединить усилия по целому ряду направлений. Их назвал посол РФ в Штатах Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе "Космос-клаб". Его слова приводит посольство на своей странице в "Фейсбуке".

"Интересам наших стран отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики", — отметил Анатолий Антонов.

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Он добавил, что Москва не раз передавала Вашингтону перечень шагов, которые могли бы помочь нормализации отношений между двумя странами. В том числе это подтверждение "формулы Горбачёва — Рейгана" о недопустимости ядерной войны и невозможности стать в ней победителем.

"Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним", — сообщил посол.

Ранее Антонов заявлял, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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