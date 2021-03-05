Мэр аргентинского города объяснил, почему прививался от ковида с портретом Путина в руках
По словам Гаспарини, любой образованный человек знает, "на что способны русские" с их научными знаниями.
Хуан Карлос Гаспарини. Фото © Facebook / Municipio de Roque Pérez
Мэр аргентинского города Роке-Перес Хуан Карлос Гаспарини объяснил, почему прививался от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. В беседе с РИА "Новости" он отметил, что таким образом хотел выразить признательность за спасение жизней жителей этой латиноамериканской страны.
"Таким образом я хотел поблагодарить [Путина] за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения на фоне критики оппозиции", — отметил мэр.
По словам Гаспарини, любой образованный человек знает, "на что способны русские", обладающие "большими научными знаниями".
О том, что мэр аргентинского города вакцинировался от ковида с портретом российского лидера в руках, стало известно накануне.
Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от CoViD-19 "Спутник V" в латиноамериканской стране, где препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация в Аргентине уже идёт.
Напомним, Аргентина первой в Латинской Америке одобрила применение вакцины "Спутник V". Первую партию препарата туда доставили 24 декабря прошлого года, а вторая поступила в оборот 16 января 2021-го.
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