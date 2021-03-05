Мэр аргентинского города объяснил, почему прививался от ковида с портретом Путина в руках

Мэр аргентинского города Роке-Перес Хуан Карлос Гаспарини объяснил, почему прививался от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. В беседе с РИА "Новости" он отметил, что таким образом хотел выразить признательность за спасение жизней жителей этой латиноамериканской страны.

"Таким образом я хотел поблагодарить [Путина] за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения на фоне критики оппозиции", — отметил мэр.

По словам Гаспарини, любой образованный человек знает, "на что способны русские", обладающие "большими научными знаниями".

О том, что мэр аргентинского города вакцинировался от ковида с портретом российского лидера в руках, стало известно накануне.

Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от CoViD-19 "Спутник V" в латиноамериканской стране, где препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация в Аргентине уже идёт.

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