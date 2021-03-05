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В ОСАГО предложили включать защиту от падающих сосулек и деревьев

Прописать там могут и случаи повреждения машин из-за дорожных ям.

5 марта 2021, 03:25
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В страховые случаи, на которые распространяется полис ОСАГО, хотят включить случаи повреждения автомобилей по вине коммунальщиков. С такой инициативой обратились к руководству Центробанка и Российскому союзу автостраховщиков депутаты Госдумы РФ Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, пишут "Известия".

Депутаты отмечают, что участившиеся жалобы автовладельцев на падающие сосульки, деревья и ямы на дорогах послужили поводом выступить с такой инициативой.

Банк России со своей стороны обратил внимание на тот факт, что расширение перечня страховых случаев может привести к росту стоимости страховых услуг. Сама же инициатива, по мнению представителей финучреждения, более близка по духу к каско.

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Ранее страховщики жаловались, что не могут получать данные из единой автоматизированной системы технического осмотра, необходимые для оформления ОСАГО.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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