Эксперт предсказал рост ставок по вкладам

Сейчас в России идёт восстановление экономики, Центробанк может повысить ключевую ставку, после чего повысятся и ставки по вкладам. Об этом рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

"До конца года она может вырасти до 5–5,5%. Это оптимальный уровень, чтобы обеспечить доходность вкладов и защитить средства граждан от влияния инфляции", — приводит его слова агентство "Прайм".

При этом, замечает эксперт, размер процента по вкладу должен быть существенно выше уровня инфляции, тогда процент по депозиту даст возможность получить прибыть. Сейчас же они уходят в отрицательную зону, так как ключевая ставка находится на рекордно минимальном уровне — 4,25%. Однако при её повышении до 5,5–6% и выше ставки по депозитам поднимутся до аналогичного уровня, заключил он.

Ранее Лайф сообщал, что почти половина россиян оказалась не в курсе нового налога на доходы с вкладов.

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